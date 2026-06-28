Tragedia en Venezuela

Hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos

El Deportivo La Guaira confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa. El defensor cordobés había pedido ayuda públicamente para encontrarlos luego del derrumbe de un edificio en Playa Grande.