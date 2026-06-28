El desenlace fue el más doloroso. La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados muertos tras permanecer desaparecidos desde los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles pasado. La noticia fue confirmada por compañeros del fútbol venezolano y luego oficializada por el Deportivo La Guaira.
Hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos
El Deportivo La Guaira confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa. El defensor cordobés había pedido ayuda públicamente para encontrarlos luego del derrumbe de un edificio en Playa Grande.
Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, eran intensamente buscados desde el derrumbe de un edificio en la zona de Playa Grande. El propio Trejo había recurrido a las redes sociales para pedir ayuda y mantener viva la esperanza de encontrarlos con vida.
La confirmación
El primero en comunicar la noticia fue Edson Tortolero, futbolista que colaboró en las tareas de búsqueda junto a otros jugadores de la liga venezolana. A través de una publicación en redes sociales informó que los cuerpos de los familiares del defensor habían sido hallados sin vida.
Poco después, el Deportivo La Guaira difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y acompañó al jugador argentino y a su entorno en este difícil momento. Otros futbolistas que participaron del operativo también replicaron el mensaje.
Una búsqueda desesperada
Trejo, de 38 años y nacido en Córdoba, se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar un encuentro de la Copa Venezuela cuando ocurrieron los terremotos que afectaron gran parte del país.
Al conocer el derrumbe del edificio donde vivía su familia, emprendió un desesperado viaje hacia La Guaira y utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda. "No sé nada de mi familia. Oren por ellos", había escrito en uno de los mensajes que conmovieron al mundo del fútbol.
El impacto del desastre
Los terremotos tuvieron su epicentro en el estado Carabobo, aunque una de las zonas más castigadas fue La Guaira, donde numerosos edificios sufrieron graves daños y continuaban las tareas de rescate durante las últimas jornadas.
En las labores participaron rescatistas, organismos de emergencia, voluntarios y también futbolistas de distintos clubes venezolanos, quienes colaboraron en la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros.