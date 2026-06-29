El Gobierno argentino confirmó la muerte de seis ciudadanos argentinos durante los terremotos que sacudieron a Venezuela y que dejaron un escenario de devastación, derrumbes y operativos de rescate en distintas zonas del país. La información fue comunicada por Cancillería, que además dispuso el envío de una misión consular para asistir a los compatriotas afectados.
Tragedia en Venezuela: seis argentinos murieron tras los fuertes terremotos
Entre las víctimas se encuentra la familia del futbolista Lucas Trejo, hallada sin vida tras varios días de búsqueda.
Según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el momento se recibieron más de 200 solicitudes de asistencia consular. El relevamiento incluye argentinos fallecidos, personas localizadas con vida, un compatriota hospitalizado y otros casos que permanecen bajo seguimiento por parte de las autoridades.
La misión consular argentina trabaja en territorio venezolano con el objetivo de relevar la situación de los ciudadanos afectados, acompañar a las familias y articular la asistencia necesaria en medio de la emergencia. El operativo se desarrolla mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.
Argentina despliega una misión consular humanitaria en Venezuela— Pablo Quirno (@pabloquirno) June 28, 2026
Ayer, sábado 27, llegó a Venezuela la misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina, integrada por dos funcionarios encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina,…
Entre las víctimas fatales se encuentran Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo. Los tres fueron hallados sin vida bajo los escombros del complejo residencial Cumanagotto, en Playa Grande, La Guaira, una de las áreas más afectadas por el colapso de edificaciones.
El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo. Trejo, defensor central del Club Sport Marítimo de La Guaira, había pedido ayuda para encontrar a su familia después del derrumbe del edificio donde residían. Tras más de 70 horas de búsqueda, la institución confirmó el peor desenlace y pidió respeto para el jugador y sus allegados.
Los terremotos, registrados el miércoles, provocaron daños severos en viviendas, edificios, infraestructura pública y servicios básicos. Las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de emergencia, mientras organismos locales e internacionales colaboran con la asistencia humanitaria y la búsqueda de personas desaparecidas.
En paralelo, el Gobierno argentino mantiene abierto el canal de asistencia para familiares y ciudadanos que necesiten información o acompañamiento. La prioridad, indicaron desde Cancillería, es ubicar a los argentinos afectados, asistir a quienes quedaron en situación de vulnerabilidad y acompañar los trámites vinculados con las víctimas fatales.