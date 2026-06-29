El destructivo doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles por la tarde no tomó por sorpresa a la comunidad científica internacional. Una reciente recopilación y análisis publicado por la prestigiosa revista Science reveló que diversos estudios académicos ya venían alertando sobre el riesgo crítico e inminente de una ruptura mayor en la región, debido a la enorme cantidad de tensión acumulada durante décadas —y en algunos casos siglos— en las fallas geológicas locales.
Estudios de la revista Science ya advertían un peligro sísmico en Venezuela
Trabajos previos demostraron que las fallas geológicas acumularon energía durante siglos. El doble sismo del miércoles dejó al menos 1.450 muertos y desató una masiva e inédita movilización de ayuda humanitaria internacional.
El fenómeno, que golpeó con extrema dureza zonas densamente pobladas y el estado costero de La Guaira, provocó la muerte de al menos 1.450 personas, dejó más de 3.000 heridos y desató el despliegue de un operativo militar y de asistencia internacional sin precedentes.
El aviso de la ciencia: fallas cargadas de energía
Bajo el título “El doble terremoto de Venezuela sacudió fallas que los científicos habían señalado”, la revista Science detalló los trabajos de geofísicos y sismólogos que anticipaban la catástrofe. Uno de los puntos clave del análisis radica en las investigaciones de Franck Audemard, especialista de la Universidad Central de Venezuela y ex miembro de la Fundación Venezolana para la Investigación Sismológica.
Audemard y su equipo documentaron en un estudio publicado en Tectonics en 2017 que la falla de Boconó arrastraba un peligroso "déficit de deslizamiento". Al no registrarse rupturas significativas en ese sector desde el histórico y devastador terremoto que destruyó Caracas en 1812, la energía contenida en las capas subterráneas presentaba las condiciones óptimas para originar un movimiento telúrico de magnitud entre 7 y 7,6.
Por otra parte, la investigación sumó las alertas de Machel Higgins, geofísico de la Universidad Internacional de Florida, centradas en la peligrosidad de la falla de San Sebastián (o zona de falla de Morón). El equipo de Higgins había advertido que esta estructura geológica se encontraba parcialmente bloqueada desde el año 1900, acumulando una presión crítica capaz de liberarse de forma violenta en cualquier momento.
Un fenómeno inusual que desafía los registros globales
Los datos satelitales analizados tras el desastre por la Agencia Espacial Europea confirmaron que la ruptura principal se produjo a lo largo de la falla de San Sebastián, superando incluso las dimensiones calculadas en los modelos previos.
El aspecto que más llamó la atención de los expertos fue la naturaleza del evento: una secuencia de dos rupturas mayores (7,2 y 7,5 grados) separadas por apenas 39 segundos de diferencia y con focos localizados a solo cinco kilómetros de distancia. Si bien los "terremotos dobles" están descritos por la ciencia, lo habitual es que ocurran con intervalos de horas o días, como sucedió en Turquía en 2023 o Japón en 1997. Esta simultaneidad extrema no solo multiplicó el poder destructivo de las ondas sísmicas en la superficie, sino que generó una superposición de señales que complicó el diagnóstico inmediato de los sismógrafos.
Este desafío técnico coincidió con un panorama local complejo. Según indicó Higgins a Science, la infraestructura sismológica venezolana, que en décadas pasadas supo ser la más densa y avanzada de la región, hoy se encuentra en un estado "deficiente o inexistente" debido al contexto socioeconómico del país, lo que obligó a los especialistas locales a depender de mediciones de redes internacionales para geolocalizar con exactitud las réplicas.
Desastre en La Guaira y un enorme despliegue internacional
A cinco días de la tragedia, el territorio venezolano continúa bajo alerta con un registro que supera las 430 réplicas, muchas de ellas con magnitudes mayores a 4 grados. Ante la gravedad edilicia y humanitaria, el Gobierno de Venezuela declaró la zona de desastre en el estado de La Guaira, delegando la seguridad y la coordinación logística a las fuerzas militares.
Para responder a la crisis, el plano local cuenta con la movilización de más de 30.000 funcionarios públicos, incluyendo bomberos, rescatistas, médicos y equipos de contención psicológica. Al mismo tiempo, la magnitud de la emergencia consolidó un puente humanitario global en el que participan activamente 2.624 rescatistas internacionales, dotados de 137 perros de búsqueda, vehículos especializados y un cargamento que supera las 84 toneladas de insumos quirúrgicos y sanitarios.
Entre la asistencia enviada se destaca el despliegue logístico de los Países Bajos a través de un buque cargado con agua potable y plantas potabilizadoras provenientes de Curazao, así como el envío de aviones, helicópteros y un contingente de marines por parte de los Estados Unidos al puerto de La Guaira. Brigadas de socorro de Argentina, El Salvador, México, España, Italia, Suiza, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Paraguay también se encuentran operando activamente sobre el terreno junto a miles de voluntarios civiles enfocados en salvar vidas en los centros urbanos del norte del país.
El trágico escenario en el norte de Venezuela reactiva el debate global sobre la importancia del financiamiento de las redes de monitoreo científico y el cumplimiento de las normativas de construcción edilicia en áreas vulnerables. El planeta ya había avisado a través de sus fallas geológicas; la pérdida de vidas y el nivel de destrucción material vuelven a poner en evidencia la enorme brecha existente entre la advertencia de la ciencia y los planes de prevención en la superficie.