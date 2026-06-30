La líder opositora María Corina Machado aseguró este lunes que no puede regresar a Venezuela debido a las restricciones impuestas sobre el espacio aéreo comercial, una situación que, según denunció, le impide acompañar a la población afectada por los terremotos que sacudieron el norte del país.
María Corina Machado denunció que le impiden regresar a Venezuela tras los terremotos
La dirigente opositora aseguró que busca acompañar a los afectados por los sismos y cuestionó las restricciones que alcanzan tanto a ciudadanos que desean regresar al país como a organizaciones civiles, equipos internacionales de rescate y periodistas.
A través de un mensaje público, la dirigente sostuvo que se encuentra en la ciudad de Panamá y que tenía previsto viajar a Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia en medio de la emergencia.
Cierre del espacio aéreo
"Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo", expresó.
Machado afirmó que la decisión se produjo luego de que anunciara públicamente su intención de regresar al país tras los terremotos.
"El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", manifestó.
Críticas al gobierno
La dirigente también cuestionó al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y lo acusó de obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria y el trabajo de distintos actores involucrados en la asistencia a los damnificados.
En ese sentido, sostuvo que las restricciones alcanzan tanto a ciudadanos que desean regresar al país como a organizaciones civiles, equipos internacionales de rescate y periodistas.
"Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad", afirmó.
Reclamo por mayor transparencia
Machado advirtió que restringir la información durante una emergencia puede agravar la situación y pidió que las víctimas sean tratadas con dignidad.
"Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", expresó.
Asimismo, aseguró que el cierre del espacio aéreo comercial fue una medida destinada a impedir su ingreso al país y afirmó que posteriormente esa decisión fue revertida, aunque denunció amenazas contra quienes intentan facilitar su regreso.
"El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada, cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso", sostuvo.
"Haré lo que haya que hacer"
En el tramo final de su mensaje, Machado reiteró su intención de regresar a Venezuela para acompañar a la población afectada por la tragedia.
"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente".
Finalmente, concluyó: "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá".