Cierre del espacio aéreo

María Corina Machado denunció que le impiden regresar a Venezuela tras los terremotos

La dirigente opositora aseguró que busca acompañar a los afectados por los sismos y cuestionó las restricciones que alcanzan tanto a ciudadanos que desean regresar al país como a organizaciones civiles, equipos internacionales de rescate y periodistas.