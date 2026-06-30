Despúes de los terremotos

Buscan a un nene argentino de 8 años tras el derrumbe de un edificio en Venezuela

Lucas Gámez desapareció luego del colapso del edificio donde se encontraba junto a un tío durante los terremotos que afectaron a Venezuela. A seis días del desastre, rescatistas continúan trabajando entre los escombros mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.