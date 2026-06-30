En una de las jornadas más cargadas de tensión y emotividad desde el inicio del debate, María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña, declararon este martes 30 de junio de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Juicio por Loan: el desgarrador careo de la madre con Laudelina y las sospechas que cercan a los tíos
En una audiencia tensa, el testimonio de los padres del niño desaparecido reveló comportamientos sospechosos en su entorno familiar, aumentando la presión sobre los acusados en el juicio.
En un clima de absoluto hermetismo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, la madre del menor se quebró en llanto y apuntó de manera directa contra su cuñada, Laudelina Peña, y el ex capitán de navío Carlos Pérez, exigiéndoles cara a cara que revelen el paradero del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.
"Que diga dónde está": la firme acusación de la madre
María Noguera no contuvo las lágrimas al rememorar la última tarde que vio a su hijo de 5 años. Con la voz quebrada por el dolor tras dos años de incertidumbre, fijó la mirada en los banquillos de los acusados y lanzó una recriminación directa hacia dos de los 17 imputados: "Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín. Ellos saben con quién está, con quién come", sentenció ante los jueces, mientras sostenía la firme convicción y el presentimiento de que su hijo continúa con vida.
El Tribunal desestimó el pedido de la fiscalía de interponer un biombo para evitar la revictimización, obligando a los progenitores a testificar cara a cara con los sospechosos. Ante el señalamiento, Carlos Pérez interrumpió la audiencia para manifestar en voz alta: "Yo no sé nada", mientras que Laudelina Peña asintió en silencio con la cabeza antes de que Noguera rompiera en un llanto incontenible que requirió asistencia médica en la sala.
Comportamientos extraños y nerviosismo en el almuerzo familiar
Horas antes, José Peña, padre de Loan, inauguró la quinta jornada del debate rememorando los momentos previos a la desaparición en la casa de la abuela Catalina. Durante su declaración, Peña comprometió firmemente a su entorno familiar al detallar las actitudes sospechosas que percibió aquella jornada del 13 de junio de 2024.
"A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa", declaró el padre del menor, sumando además que se cruzó en la tranquera a Bernardino Benítez (tío político del niño), quien también evidenciaba un notable estado de alteración.
Peña describió el fuerte impacto emocional de perder a su "compañerito" diario y recordó la posterior aparición vespertina del excomisario Walter Maciel, quien le pidió tranquilidad asegurando que iniciarían los rastrillajes.
Tensión, donaciones y la "banda del hotel"
La jornada vespertina contó con el testimonio de Mariano Peña, el hermano mayor de Loan, cuya declaración se vio interrumpida transitoriamente por un fuerte cruce técnico entre las defensas y la fiscalía respecto a una reconstrucción pericial previa. Al retomar la palabra, el joven recordó la infancia feliz del niño y ratificó la percepción de extrañeza sobre el comportamiento de su tía Laudelina durante el almuerzo.
Asimismo, Mariano esclareció la administración de los fondos solidarios que recibió la familia mediante plataformas digitales: "Yo me hice cargo de la recaudación de las donaciones. La plata fue para abogados, comida, una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para los trámites", explicó. También describió el frustrado acercamiento de Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, miembros de la denominada "banda del hotel", quienes se presentaron inicialmente bajo el ala de una supuesta fundación de apoyo que, según sus palabras, "jamás brindó ayuda real". Tras más de seis horas de alta carga dramática, el debate pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este miércoles a las 9:30 horas.