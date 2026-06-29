Audiencia clave

Juicio por la desaparición de Loan Peña: este martes declararán los padres

José Peña y María Noguera serán los primeros testigos en comparecer desde las 9:30. Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que la abuela Catalina lo hará el próximo jueves.