El inicio del juicio oral y público en Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño de 5 años desaparecido en 2024, volvió a ubicar en el centro del debate público una problemática estructural que el Estado argentino sigue sin resolver de manera eficaz. El tratamiento judicial de un caso que mantiene en vilo al país no solo expone las demoras y negligencias de los resortes oficiales, sino que funciona como el emergente más doloroso de una realidad cotidiana y silenciosa.
El informe de Missing Children que invita a coordinar acciones en Santa Fe
La ONG que cuenta con solo veinte voluntarias, ha resuelto el 95% de los casos en los que intervino, a pesar de la falta de recursos y el apoyo estatal.
En este contexto de profunda sensibilidad, un informe que la Asociación Civil sin fines de lucro Missing Children Argentina (MCA) brindó a El Litoral explican que uno de los principales obstáculos en relación a Santa Fe radica en la falta de un puente directo con las autoridades locales: "Lamentablemente no tenemos un contacto oficial que nos envíe pedidos de colaboración como sucede con otras jurisdicciones". Según la entidad civil, esta desconexión con "la bota" dificulta que los casos del territorio santafesino se integren de manera inmediata a su consolidada red nacional de difusión.
Un modelo civil sostenido por voluntarias
Missing Children Argentina nació en 1999 con un propósito claro: cubrir el vacío y las severas limitaciones de los organismos del Estado para dar respuesta a la gran cantidad de casos de chicos perdidos que se registraban en el país. Tras un viaje a Estados Unidos para incorporar las herramientas y estrategias de la organización homónima en ese territorio, un grupo de fundadoras adaptó el modelo a nivel nacional, funcionando desde entonces de manera completamente autónoma y sin dependencia de organismos internacionales.
El funcionamiento operativo de la ONG es, paradójicamente, un reflejo de su fortaleza civil y de la soledad con la que combate este flagelo. La organización no posee una sede física. Está integrada actualmente por apenas veinte voluntarias que trabajan de forma remota desde sus casas, utilizando sus propias computadoras y teléfonos para receptar, procesar y contener los pedidos de auxilio que ingresan a diario. A pesar de la escasez de recursos institucionales, la efectividad de su tarea es contundente: desde sus inicios han intervenido en más de 19.000 búsquedas, alcanzando un porcentaje de efectividad superior al 95%.
"Nuestra tarea empieza con la búsqueda y termina cuando el niño es encontrado", explican desde MCA en diálogo con este medio, aclarando que la atención y el abordaje posterior de los menores recuperados ya corresponde exclusivamente a las áreas estatales competentes en materia de niñez y adolescencia. El primer eslabón de su protocolo es de carácter netamente humano: escuchar, orientar y contener a los padres en una situación tan extrema como la desaparición de un hijo, un aspecto donde los organismos oficiales suelen ofrecer una contención mínima o deficiente.
El valor de la "hora de oro" y los resortes legales
El factor tiempo es la variable más crítica en una investigación de paradero. Desde Missing Children remarcan con insistencia la trascendencia de lo que denominan la "hora de oro". Se trata de la primera hora posterior a la constatación de que el niño no se encuentra en los lugares previsibles. Es en ese preciso segmento temporal donde la probabilidad de localización es sustancialmente mayor; a medida que el reloj avanza, los escenarios se complejizan de forma exponencial.
Frente a una desaparición, la organización detalla una serie de pasos legales ineludibles:
- Denuncia inmediata: se debe radicar la denuncia de forma urgente en la comisaría del barrio. El personal policial tiene la obligación estricta de tomar la presentación sin ningún tipo de demora o dilación.
- Recurso ante fiscalías: en caso de sufrir trabas o respuestas evasivas en la seccional policial, los denunciantes deben dirigirse inmediatamente a la Fiscalía de turno para formalizar la denuncia y exigir una copia del trámite.
- Requisito de procedencia: Missing Children Argentina mantiene una política inquebrantable de no publicar ni difundir búsquedas que no hayan sido previamente denunciadas ante las autoridades judiciales o policiales pertinentes, asegurando así el respaldo legal de cada acción.
Una vez formalizado el trámite judicial, la ONG despliega un esquema de difusión pública para multiplicar la imagen del menor a través de su página web oficial, redes sociales (Instagram, Facebook y X), medios periodísticos y mediante alianzas estratégicas con empresas que imprimen las fotografías en facturas de servicios públicos o en los envases de sus productos comerciales.
Radiografía y estadísticas de una realidad compleja
Los datos estadísticos proporcionados por la organización echan luz sobre los verdaderos motivos detrás de las desapariciones, derribando ciertos mitos urbanos. En la actualidad, Missing Children Argentina recibe un promedio de entre cuatro y cinco denuncias diarias, lo que se traduce en un volumen anual de entre 800 y 1.200 casos en los que toma intervención activa, una cifra que ha mostrado un incremento sostenido en el último tiempo. No obstante, desde la ONG aclaran que "se pierden muchos más chicos que los que MCA registra, ya que no todas las denuncias llegan a la ONG".
Respecto a las causales detectadas en sus registros oficiales, se desprenden las siguientes variables:
- Conflictos familiares (mayoría absoluta): la mayor parte de los registros corresponde a adolescentes que se ausentan de manera voluntaria de sus hogares motivados por problemáticas o conflictos familiares. La gran mayoría de ellos regresa de forma espontánea en un lapso relativamente corto. Un dato que subraya el informe es la progresiva baja en la edad de estas fugas voluntarias: mientras que años atrás el promedio rondaba los 16 o 17 años, en la actualidad se registran partidas frecuentes de chicos de 13, 14 e incluso 12 años.
- Secuestros parentales (segunda causa): casos donde el niño es llevado por uno de sus progenitores, impidiendo deliberadamente el contacto con el otro padre y trasladándose a un destino desconocido. Para proceder a la difusión de la imagen en estos episodios, la ONG exige una autorización judicial expresa dictada por el Juzgado o la Fiscalía interviniente.
- Desorientación menor: chicos que se pierden fortuitamente al equivocar el camino de regreso a sus casas o que se desorientan temporalmente en sectores públicos con gran aglomeración de personas.
- Secuestro por extraños: estadísticamente representa la causa menos frecuente en las bases de datos de la asociación. Sin embargo, desde la entidad advierten que en una cantidad considerable de casos históricos cuyo desenlace se ignora por completo debido a que los menores nunca aparecieron, se puede suponer que esta haya sido la causa, aun cuando no se disponga de certezas procesales.
En este momento, la organización mantiene activas en sus plataformas las fotografías de más de 120 personas que continúan desaparecidas. De ese total, cuarenta son ciudadanos que se extraviaron siendo menores de edad y hoy ya son adultos; han transcurrido 10, 20 y hasta 30 años sin que sus familias tengan precisiones sobre su destino.
Las tres historias que Santa Fe mantiene vigentes
A pesar de la necesidad de aceitar los canales oficiales de comunicación estatal en Santa Fe, la labor de difusión comunitaria ha permitido que la ciudadanía mantenga presentes tres casos emblemáticos que continúan conmoviendo a la provincia:
- Bruno Gentiletti: desaparecido en la ciudad de Rosario el 2 de marzo de 1997 cuando tenía apenas 8 años de edad. Su caso acumula casi tres décadas de una búsqueda incansable.
- Maximiliano Sosa: el pequeño fue visto por última vez el 21 de diciembre de 2015 en la localidad de Ceres, cuando tenía 3 años.
- Mía Guadalupe Salteño Altamirano: buscada desde el 23 de agosto de 2023. Su desaparición se encuadra dentro de la categoría de secuestro parental —presuntamente trasladada por su madre— cuando sumaba apenas 2 años y ocho meses de vida.
La mirada comunitaria como herramienta de rescate
"Gracias por prestarnos tus ojos", dicta el lema que guía el trabajo de Missing Children Argentina, una frase que sintetiza la absoluta dependencia que tiene el sistema de la responsabilidad civil y colectiva. Sin la participación de la comunidad, advierten, la actividad de la organización no sería productiva.
La colaboración ciudadana se materializa de formas sencillas pero valiosas: observando con atención los rostros publicados en la web oficial o multiplicando las imágenes y flyers verificados a través de las cuentas personales de redes sociales. En caso de detectar o reconocer a un menor en un entorno determinado, cualquier ciudadano puede aportar información de forma totalmente anónima comunicándose a las vías de contacto de la ONG o directamente al servicio de emergencias 911.
Cuando un menor es finalmente localizado y el proceso concluye con éxito, la organización retira de manera inmediata el rostro de la escena digital y lo reemplaza por una bandera verde. Es la señal inequívoca de que la red funcionó y de que, gracias al compromiso colectivo, un chico volvió a su hogar.
Vías de comunicación y contacto con Missing Children Argentina:
- Sitio Web Oficial: www.missingchildren.org.ar
- Correo Electrónico: i[email protected]
- WhatsApp (solo mensajes): +54 9 11 4157-3101
- Instagram: @missingchildrenarg
- Facebook: @MissingChildrenARG
- X (ex Twitter): @missingcharg