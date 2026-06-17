Derechos Humanos está a cargo del registro

No hay Alerta Sofía en la provincia: cómo se denuncia una búsqueda de paradero en Santa Fe

Desde enero ingresaron 155 pedidos por niñas, niños y adolescentes de los cuales más de diez siguen abiertos. De personas adultas se iniciaron 349 y unos 50 están aún en trámite. Dónde recurrir y por qué no hay que esperar.