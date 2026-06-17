Desde el año 2019, la Argentina cuenta con el sistema de Alerta Sofía, una modalidad de búsqueda de niños, niñas y adolescentes creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que se activa cuando hay sospecha de riesgo inminente para la persona menor de edad a localizar. Debe su nombre a Sofía Herrera, la niña que desapareció el 28 de septiembre de 2008 mientras estaba junto a su familia en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.
No hay Alerta Sofía en la provincia: cómo se denuncia una búsqueda de paradero en Santa Fe
Desde enero ingresaron 155 pedidos por niñas, niños y adolescentes de los cuales más de diez siguen abiertos. De personas adultas se iniciaron 349 y unos 50 están aún en trámite. Dónde recurrir y por qué no hay que esperar.
Este sistema volvió a estar en un primer plano tras la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de Córdoba que fue vista por última vez el 23 de mayo y hallada el sábado 30, asesinada. Pocos días después, el 9 de junio, un nuevo alerta se emitió por una adolescente de 15 años, también de la provincia mediterránea; fue encontrada sana y salva.
También en Córdoba sigue vigente otra búsqueda: la de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, de quien se desconoce paradero desde febrero de 2025. Con el mismo sistema se busca a Loan Peña (2024-Corrientes) y a Guadalupe Lucero (2021-San Luis)
Para saber en qué ocasiones se activa un Alerta Sofía y cómo se desarrolla la búsqueda de NNyA pero también de personas adultas en Santa Fe, El Litoral dialogó con Milagros Rivadera, Directora provincial de Protección de Derechos Humanos.
Precisamente, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, actualmente a cargo de Emilio Jatón, tiene bajo su órbita el Registro Provincial de Información de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, en el marco de la ley 12.545.
- ¿Hay algún Alerta Sofía vigente en la provincia de Santa Fe?
- En la actualidad no hay alerta Sofía vigente. Para que eso ocurra tiene que existir una petición de la autoridad judicial que esté interviniendo en el caso; en la provincia está a cargo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Según la jurisdicción puede estar a cargo de un grupo de fiscales u otro: en la ciudad capital se ocupa la Fiscalía de Homicidios. Antes estaba en GEFAS pero debido a la alta demanda que tiene ese grupo de fiscales se decidió el cambio.
La realidad es que todo el tiempo ingresan denuncias por búsqueda de paradero, pero para que se emita un alerta Sofía se tienen que cumplir ciertos requisitos: una denuncia formal, la petición por parte de la autoridad judicial o la fiscalía que interviene, y la presunción de un alto riesgo inminente.
Se emite para un niño, niña o adolescente y las características para que se decida por alto riesgo inminente las tiene que determinar la fiscalía: puede haber sospecha de un delito conexo o adultos relacionados con la desaparición. Se solicita en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas.
- ¿Hasta qué edad se consideran adolescentes?
- Hasta los 18 años son menores.
- ¿Hubo algún Alerta Sofía en la provincia?
- Desde que estamos en esta gestión, no. Hay que destacar también que este alerta se crea luego de la desaparición de Sofía Herrera y como precedente tiene el Alerta Amber en Estados Unidos y otros sistemas en distintos lugares del mundo donde se determinó que la búsqueda de niños, niñas y adolescentes tenía que ser inmediata y urgente, sobre todo cuando se dan ciertas circunstancias que lo ameritan.
- No es lo mismo un alerta Sofía que una búsqueda de paradero de un niño o niña.
- No. Es mucho más frecuente la búsqueda de paradero, de las cuales ingresan muchas por día en la provincia. La realidad es que la mayoría se resuelve en 24 o 48 horas. En muchos casos están asociadas al consumo problemático o conflictos interpersonales dentro del ámbito familiar, por ejemplo. Por eso somos muy cautelosos con la difusión de las imágenes.
Hay que ser muy cuidadosos con los datos sensibles que se exponen. Muchas veces la foto de la persona que es buscada sigue circulando aunque se la localice y, luego, es estigmatizada por un hecho que sucedió varios años atrás.
Por eso, hacemos hincapié en que cuando hay una desaparición tiene que existir una denuncia formal inmediata. Hay que desmitificar la creencia de que se deben esperar 24 o 48 horas.
Aquí, apelamos al sentido común: quienes están en el círculo de convivencia o de confianza de la persona desaparecida saben cuándo es una situación de alerta y deciden hacer la denuncia. Sea porque esa persona no está cumpliendo con los movimientos que hace habitualmente, o porque hubo una pelea y hace varias horas que no se tiene contacto o no se la puede ubicar; o se habló con el entorno cercano y nadie pudo aportar ningún dato.
- ¿Dónde hay que concurrir a hacer la denuncia?
- Se puede hacer en cualquiera de los centros de denuncias que están distribuidos por la provincia, o en la comisaría más cercana. Luego es remitida inmediatamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Derechos Humanos.
- ¿Se debe tomar si o si la denuncia?
- Si, y la puede presentar toda persona que pertenezca al círculo de confianza o que comparta la cotidianidad con quien está siendo buscado.
No es necesario que sea padre, madre o tutor; tal vez ese niño o niña está viviendo con otro familiar o deja de asistir a clases y es la escuela la que toma conocimiento del tema. En esos casos hay otras instancias previas como la intervención de sistema socioeducativo y, si se trata de una desaparición, se puede hacer la denuncia de búsqueda.
- La mayoría de los casos se resuelven de manera positiva, es decir que la persona es encontrada. ¿Quién se encarga de hacer un seguimiento, por ejemplo, si se ausentó de su casa porque atravesaba un conflicto intrafamiliar serio?
- También se da intervención al servicio local de Niñez de la ciudad adonde corresponda que va a trabajar con esa familia para ver cuál es la situación y hacer un seguimiento.
- ¿Cuántas personas están siendo buscadas o tienen pedido de paradero?
- Desde el 1° de enero tuvimos 155 denuncias de búsqueda de NNyA de las cuales siguen abiertas 14 ó 15. A veces ocurre que tenemos alguna certeza de dónde podrían estar, porque quizás son chicos que aparecen y entonces se levanta la búsqueda pero después se vuelven a ausentar, tal vez por problemas de consumo o intrafamiliares.
- ¿La Secretaría recibe también búsquedas de paradero de personas mayores?
- Si, en el caso de personas adultas, desde el primer día del año ingresaron 349 búsquedas; es un número altísimo. Del total, en trámite siguen abiertas 51.
En el caso de personas mayores de edad, el tema es complejo porque pueden decidir irse de su casa o del lugar en el que están. Hay que analizar el contexto, si existe alguna sospecha de delito o situación de vulnerabilidad que llevan a que esa persona no quiera ser encontrada.
En ese sentido, desde la Secretaría presentamos un proyecto de modificación de la ley para adecuarla a la realidad porque la 12.545 solo habla de los niños, niñas y adolescentes, y nosotros también buscamos adultos. Además, es necesario adecuar la norma al sistema penal actual.
- ¿Qué significa aplicar el sentido común a la hora de hacer una denuncia e iniciar una búsqueda?
- Por un lado, lo primero que decimos es que no hay que esperar 24 horas. Pero hay que tener muy en claro cuáles son los mecanismos de contacto que tenemos con esa persona y utilizarlos previo a hacer la denuncia: si tenemos alguna sospecha de que puede estar pasando algo, si tiene una conducta distinta a la que presentaba en sus rutinas habituales, por ejemplo.
A la hora de hacer la denuncia, recomendamos que, además de informar sobre el día y la hora en que se ausentó, se aporte una descripción física que siempre es necesaria y datos sobre la vestimenta.
Pero también es importante brindar información sobre los vínculos, la rutina o dónde se encontraba con su grupo de cercanía: cuanta más información se brinda en la denuncia, más fácil es emitir diligencias para la localización.
- ¿Siempre es conveniente compartir fotos de las personas que son buscadas?
- Nos ha pasado en varias ocasiones que ya había difusión en redes sociales de las búsquedas y aún no estaba hecha la denuncia formal.
Pero el protocolo no se activa cuando se sube la foto a las redes sino cuando hay una denuncia. Para que quede claro, sin una denuncia formal, ningún fiscal tiene conocimiento del caso.
Por otro lado, hay que pensar qué ocurre con la difusión de datos sensibles respecto de los motivos para que ese niño o niña se haya ausentado del hogar. A partir del cambio de paradigma en la protección de las infancias, tenemos que velar por sus derechos y esto involucra también la difusión de sus datos.
- Muchas veces las búsquedas son compartidas en las redes y luego no se dan de baja cuando la persona es encontrada. ¿Es recomendable compartir esta información?
- Lo que recomendamos siempre es que se compartan las búsquedas oficiales, es decir, cuando sabemos que hay un fiscal que dio la autorización y evaluó que esa foto debía ser difundida.
En el Instragram de Derechos Humanos (@ddhh_santafe) están publicadas las búsquedas vigentes. Muchas veces el fiscal evalúa que no es necesario o recomendable difundir la imagen por la circunstancia en que sucedió la desaparición o porque quizás están investigando un delito conexo. Por eso insisto: siempre apelamos a que se compartan las búsquedas oficiales.