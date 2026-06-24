Desaparecido en Corrientes

Juicio por Loan Peña: declaró Alan Cañete y el jueves continuarán otros tres acusados

La etapa de inicio del juicio continuó este miércoles por la mañana y las defensas presentaron nulidades. Con 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela, las defensas presentaron las nulidades; en la jornada, que contó un cuarto intermedio de casi cuatro horas, el tribunal rechazó las solicitudes.