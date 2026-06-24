La segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes inició con la declaración del acusado Alan Cañete y se aguarda por la presencia de los tres imputados este jueves.
Juicio por Loan Peña: declaró Alan Cañete y el jueves continuarán otros tres acusados
La etapa de inicio del juicio continuó este miércoles por la mañana y las defensas presentaron nulidades. Con 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela, las defensas presentaron las nulidades; en la jornada, que contó un cuarto intermedio de casi cuatro horas, el tribunal rechazó las solicitudes.
Con 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela, las defensas presentaron las nulidades; en la jornada, que contó un cuarto intermedio de casi cuatro horas, el tribunal rechazó las solicitudes.
Cañete, que está imputado en la causa paralela por entorpecimiento en la investigación, pidió la palabra, patrocinado por su defensor Martín Leiro, y expuso, durante varias horas, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
Por su parte, los acusados se identificaron ante el Tribunal Federal de Corrientes y la mayoría se negó a declarar, aunque la excepción fue Cañete, que respondió las preguntas y juró decir “toda la verdad”.
Dentro de su relato, el señalado sostuvo que se dirigió a Corrientes con el fin de buscar a Loan, autorizado por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Además, compartió imágenes que acreditarían la relación existente entre ellos.
Cómo sigue
Se espera que en la jornada del jueves, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, continúe la lectura de las acusaciones y declararán otros tres imputados de la causa paralela: Federico Rossi Colombo, Pablo Núñez y Valeria López.
Con el inicio del debate, la intriga se centra en saber si otro de los acusados pedirá la palabra y expondrá qué ocurrió con el niño aquel 13 de junio de 2024. Hasta el momento, los 10 señalados, por la presunta sustracción y ocultación del pequeño, no rompieron el pacto de silencio.
En este contexto, la abogada querellante María Russo Cornara apuntó: “En comparación con la semana pasada fue una audiencia muy organizada y rápida. Las nulidades no fueron muchas, y el tribunal las resolvió en un tiempo prudente. Al negarse casi todos los imputados a declarar hoy, se ganó mucho tiempo, pero continúa el pacto de silencio”.
Por su parte, los familiares del menor brindarán testimonio el próximo30 de junio. Aunque no hay fecha estipulada, se calcula que el juicio tardará en contar con alguna resolución del tribunal dentro de seis meses, no solo porque las audiencias son dos veces por semana, sino también por las posibles presentaciones de planteos por parte de las defensas y las extensiones de las declaraciones.
Los imputados
De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.