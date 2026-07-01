Violencia

Un alumno llevó un arma a una escuela de Neuquén e hirió de un disparo a un compañero durante una clase

El hecho ocurrió en una escuela secundaria de la ciudad neuquina de Cutral Co. La víctima, de 13 años, recibió un disparo en un brazo y permanece fuera de peligro. La Justicia investiga cómo ingresó el arma al establecimiento y en qué circunstancias se produjo la detonación.