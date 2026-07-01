Un grave episodio de violencia escolar sacudió este martes a la ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. Un estudiante de 13 años resultó herido de un disparo dentro de un aula luego de que un compañero ingresara al establecimiento con un arma de fuego.
Un alumno llevó un arma a una escuela de Neuquén e hirió de un disparo a un compañero durante una clase
El hecho ocurrió en una escuela secundaria de la ciudad neuquina de Cutral Co. La víctima, de 13 años, recibió un disparo en un brazo y permanece fuera de peligro. La Justicia investiga cómo ingresó el arma al establecimiento y en qué circunstancias se produjo la detonación.
El hecho obligó a evacuar la escuela, movilizó a personal policial y sanitario y abrió una investigación judicial para determinar cómo llegó el arma al colegio y qué ocurrió en los instantes previos al disparo.
El disparo ocurrió en plena clase y la escuela fue evacuada
El episodio se registró alrededor de las 14.20 en el CPEM N.º 6 de Cutral Co, cuando los alumnos participaban de una clase. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, uno de los estudiantes había ingresado al establecimiento con una pistola escondida entre sus pertenencias y, mientras la manipulaba dentro del aula, el arma se disparó accidentalmente.
La bala impactó en el brazo izquierdo de otro adolescente de 13 años. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el proyectil tuvo orificio de entrada y salida, por lo que el estudiante fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.
Tras escucharse la detonación, docentes y directivos activaron el protocolo de emergencia. Los alumnos fueron retirados del aula y posteriormente se dispuso la evacuación preventiva del edificio mientras efectivos de la Policía de Neuquén realizaban las primeras pericias. El presunto autor del disparo fue aislado inmediatamente en otro sector del establecimiento hasta la llegada de las autoridades judiciales y policiales.
Personal del Departamento Comando Radioeléctrico, integrantes de Criminalística y funcionarios judiciales trabajaron en el lugar para preservar la escena y secuestrar el arma utilizada. Paralelamente, se tomaron declaraciones a docentes, directivos y estudiantes que presenciaron el episodio con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.
El hecho generó momentos de preocupación entre las familias de los alumnos, muchas de las cuales se acercaron al establecimiento tras conocer lo ocurrido. La actividad escolar fue suspendida mientras se desarrollaban las tareas de investigación y contención de la comunidad educativa.
Investigan cómo ingresó el arma y refuerzan la asistencia a la comunidad educativa
La principal incógnita que intenta despejar la Justicia es cómo el estudiante logró ingresar con un arma de fuego al colegio sin que fuera detectada. Los investigadores también buscan establecer si el disparo fue accidental, producto de una manipulación imprudente, o si existió algún otro elemento que deba ser considerado en la causa.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que, una vez conocido el episodio, intervino un equipo integrado por autoridades educativas, profesionales de apoyo pedagógico y personal especializado en acompañamiento institucional. El objetivo es brindar asistencia tanto a los estudiantes como a los docentes y a las familias afectadas por la situación.
Además del abordaje psicológico y pedagógico, las autoridades educativas señalaron que colaborarán con la investigación judicial para esclarecer el origen del arma y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso también reavivó el debate sobre los controles de ingreso a los establecimientos educativos y las medidas de prevención frente a hechos de violencia con armas de fuego en ámbitos escolares.
El adolescente herido permanece estable y evoluciona favorablemente, según la información difundida por fuentes vinculadas al hospital que lo asistió. Mientras tanto, el alumno señalado como responsable quedó a disposición de la Justicia de Menores, que deberá establecer las circunstancias del hecho y definir los pasos procesales correspondientes.
El caso ocurre apenas tres meses después del ataque registrado en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno ingresó armado al establecimiento y mató a un compañero, un antecedente que volvió a instalar la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos y los mecanismos de prevención ante episodios de violencia protagonizados por menores