Ciudad de Santa Fe

Detuvieron a un preceptor del Complejo Educativo Lourdes tras la denuncia de una alumna

La intervención se produjo luego de que la madre de una estudiante se presentara en la institución acompañada por personal policial. Las autoridades activaron el protocolo previsto para presuntos abusos, notificaron al Ministerio de Educación y pusieron toda la documentación a disposición de la Justicia, que ordenó la detención del trabajador.