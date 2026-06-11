Un delicado episodio ocurrido en el Complejo Educativo Lourdes de la ciudad de Santa Fe derivó en la intervención de la Justicia, la activación de los protocolos institucionales vigentes y la detención de un preceptor que fue denunciado por una alumna.
Detuvieron a un preceptor del Complejo Educativo Lourdes tras la denuncia de una alumna
La intervención se produjo luego de que la madre de una estudiante se presentara en la institución acompañada por personal policial. Las autoridades activaron el protocolo previsto para presuntos abusos, notificaron al Ministerio de Educación y pusieron toda la documentación a disposición de la Justicia, que ordenó la detención del trabajador.
La situación salió a la luz durante la jornada del miércoles, cuando personal policial se hizo presente en el establecimiento educativo ubicado sobre calle Padre Luis Dusso al 5100, en la zona noroeste de la capital provincial.
Llamado al 911
Según consta en el parte policial, alrededor de las 13.13 se solicitó la presencia de una unidad en el lugar ante la existencia de una denuncia que involucraba a una menor de edad y a un integrante del personal de la institución. Posteriormente se informó que se investigaba un presunto hecho de abuso denunciado por la familia de una estudiante.
La representante legal del Complejo Educativo Lourdes, María Eugenia Marcolín, explicó que tomó conocimiento de la situación cuando fue convocada por el director de la escuela técnica debido a la presencia de efectivos policiales en el establecimiento.
De acuerdo con su relato, al arribar al lugar fue abordada por una mujer que se identificó como madre de una alumna, quien manifestó una situación vinculada a su hija y a un preceptor de la institución.
Marcolín indicó que la estudiante no había comunicado previamente lo sucedido a docentes, directivos ni a otros referentes escolares. Según explicó, la joven se comunicó telefónicamente con su madre y fue ésta quien acudió al establecimiento acompañada por personal policial.
"Nos sorprendió a todos"
"Nos sorprendió a todos en ese momento lo que estaba pasando", señaló la representante legal, quien agregó que la institución confeccionó las actas correspondientes y dio inmediata intervención a los organismos competentes.
Desde la conducción del establecimiento se informó que se notificó al Ministerio de Educación de Santa Fe, a la Junta de Escalafonamiento y a las áreas administrativas correspondientes, además de remitir toda la documentación requerida para la intervención de los equipos socioeducativos.
Respecto del trabajador denunciado, las autoridades escolares confirmaron que se desempeñaba como preceptor tanto en la escuela técnica como en la secundaria que funcionan dentro del mismo complejo educativo.
Una denuncia anterior
Asimismo, Marcolín señaló que el empleado había estado involucrado en una denuncia anterior ocurrida en marzo de 2024. Según precisó, aquella causa concluyó con una resolución judicial de falta de mérito y, en el plano administrativo, el sumario tramitado por el Ministerio de Educación finalizó recientemente.
De acuerdo con la documentación recibida por la institución el pasado 3 de junio, el agente había sido habilitado para retomar sus funciones laborales.
La representante legal explicó además que, tras su reincorporación, se había dispuesto que no tuviera contacto con el curso involucrado en el conflicto que originó la actuación administrativa anterior.
Detenido en la escuela
En cuanto al episodio actual, confirmó que el preceptor fue detenido dentro del establecimiento por orden de la Justicia y trasladado por personal policial. Sobre el avance de la investigación evitó formular mayores consideraciones y señaló que la causa se encuentra bajo análisis de las autoridades competentes.
Mientras tanto, la institución informó a las familias sobre lo sucedido mediante una comunicación formal en la que se preservó la identidad de las personas involucradas. Paralelamente, directivos y equipos educativos mantuvieron reuniones con estudiantes para responder inquietudes y acompañar a la comunidad escolar ante el impacto generado por el caso.
La investigación judicial continúa en marcha y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias denunciadas y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de las actuaciones.