Santa Fe

Investigan cómo fue herido de un balazo un joven de 20 años en barrio Barranquitas

La víctima ingresó al hospital José María Cullen con una herida de arma de fuego en el abdomen y debió ser intervenida quirúrgicamente. El hecho ocurrió en inmediaciones de Gaboto al 4800 y, hasta el momento, no existen detenidos ni una versión concluyente sobre las circunstancias del ataque.