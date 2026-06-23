Siniestro vial

Volcó un automóvil en el acceso de la Ruta 168 a la Ruta Provincial 1

El accidente ocurrió se produjo durante la mañana del martes en uno de los principales corredores viales del área metropolitana. Aunque las causas del hecho aún son investigadas, las primeras informaciones indicaban que el conductor no sufrió lesiones de gravedad. Personal policial y una unidad sanitaria trabajaron en el lugar.