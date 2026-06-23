Un automóvil protagonizó un espectacular vuelco durante la mañana de este martes en uno de los principales accesos viales del área metropolitana santafesina. El incidente ocurrió en la zona donde convergen la Ruta Nacional 168 y la Ruta Provincial 1, por causas que hasta el momento son materia de investigación.
Volcó un automóvil en el acceso de la Ruta 168 a la Ruta Provincial 1
El accidente ocurrió se produjo durante la mañana del martes en uno de los principales corredores viales del área metropolitana. Aunque las causas del hecho aún son investigadas, las primeras informaciones indicaban que el conductor no sufrió lesiones de gravedad. Personal policial y una unidad sanitaria trabajaron en el lugar.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el vehículo circulaba por dicho corredor cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, terminó fuera de control y volcó sobre la calzada, generando momentos de preocupación entre automovilistas que transitaban por el sector.
Sin lesiones
A pesar de la violencia del episodio y de los daños sufridos por la unidad, las primeras informaciones indicaban que el conductor habría resultado ileso, sin presentar lesiones de consideración.
Minutos después del siniestro arribaron al lugar efectivos policiales pertenecientes a distintas dependencias, quienes procedieron a asegurar la zona. Asimismo, una unidad sanitaria fue convocada en forma preventiva para asistir cualquier eventualidad derivada del accidente.
Operativo de tránsito
Mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes, también se implementó un operativo especial de ordenamiento vehicular con el objetivo de evitar nuevos inconvenientes y restablecer la normal circulación en un punto considerado estratégico para el ingreso y egreso de la ciudad.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajaban para establecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco.