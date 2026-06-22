Un grave incidente vial ocurrió durante la tarde de este lunes en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde una máquina vial protagonizó una serie de colisiones que dejaron importantes daños materiales y al menos dos personas heridas.
Concordia: conducía una máquinaria vial en posible estado de ebridad y causó lesiones y daños
El peligroso episodio se registró en la tarde de este lunes en la localidad entrerriana, con cuantiosos daños y al menos dos personas lesionadas. El conductor habría estado ebrio.
De acuerdo con la información disponible, el conductor, un hombre de 47 años, circulaba por calle Presidente Illia en dirección oeste-este cuando, a la altura del barrio El Silencio, impactó contra dos camionetas.
Lejos de detenerse, continuó su recorrido por la misma arteria y luego tomó Paula Albarracín de Sarmiento, donde embistió varios vehículos que se encontraban estacionados. Entre ellos, un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una camioneta Chevrolet S-10.
La situación culminó en calle Gregoria Pérez, donde vecinos de la zona lograron interceptar la marcha de la maquinaria y obligaron al conductor a descender. Minutos después arribó personal policial, que procedió a reducirlo y detenerlo.
Como consecuencia de los impactos, dos hombres que viajaban a bordo del Fiat Siena sufrieron lesiones y recibieron asistencia médica en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados por ambulancias del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más exhaustiva.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que el conductor presentaría indicios de haber consumido alcohol, por lo que se esperaba la intervención de agentes de Tránsito para realizar el correspondiente test de alcoholemia.
Mientras tanto, efectivos policiales llevaron adelante las pericias necesarias para establecer cómo se produjo el hecho, cuantificar los daños ocasionados y determinar la responsabilidad del conductor, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.