Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas por el choque múltiple entre una camioneta y dos autos sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos.
Cuatro muertos por un choque múltiple en la Ruta Nacional 12
Como consecuencia del siniestro vial, efectivos de Gendarmería Nacional, personal de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios de Campana desarrollaron un operativo de emergencia en el lugar, a la altura de la Isla Talavera.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en el kilómetro 94, a la altura de la Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, tres vehículos colisionaron y uno de los rodados implicados volcó al costado de la autovía.
Como consecuencia del siniestro vial, efectivos de Gendarmería Nacional, personal de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios de Campana desarrollaron un operativo de emergencia en el lugar y constataron el fallecimiento de cuatro personas.
El tránsito en sentido a la Ciudad de Buenos Aires permaneció interrumpido durante varias horas por el trabajo de las autoridades cerca del Complejo Ferrovial Puente Zárate Brazo Largo.
Por su parte, otros cinco transeúntes sufrieron lesiones de consideración.