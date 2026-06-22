Un hombre de 25 años identificado como Juan Pablo Espíndola fue condenado a 17 años y seis meses de prisión como coautor del homicidio de Adriana Estela Villa, cometido en 2024 en Venado Tuerto. La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.
Venado Tuerto: condenaron a un femicida a 17 años y medio de prisión
Se trata de Juan Pablo Espíndola, de 25 años. Concretó el ilícito junto con otro hombre que atacó a la víctima con un arma de fuego luego de una discusión que mantuvieron con el hijo de ella.
El fiscal Damián Casullo estuvo a cargo de la investigación. En tal sentido, informó que el monto de la pena que se le impuso a Espíndola resultó de la unificación de 15 años de prisión que le correspondían por el homicidio y un antecedente de ejecución condicional que él aún no había terminado de cumplir”.
Asimismo, Casullo precisó que “el otro coautor del ilícito, Kevin Fabián Aranda, ya había sido condenado en otro juicio abreviado”. Puntualizó que “en diciembre del año pasado, recibió una pena a 19 años de prisión por haberle quitado la vida a Villa y por haber intentado matar también a otra persona”.
Arma de fuego
El funcionario del MPA indicó que “el sábado 1 de junio de 2024 alrededor de las 20, los condenados fueron hasta una casa ubicada en el barrio Tiro Federal, donde discutieron con el hijo de Villa”. Especificó que “el día anterior, Espíndola y Aranda le habían vendido una campera a ese hombre y le fueron a hacer un reclamo por el precio”.
“De forma coordinada, los condenados amedrentaron tanto al comprador como a integrantes de su familia”, afirmó Casullo. “Aranda golpeó con un revólver al hombre con el que habían hecho la transacción y, además, apuntó el arma hacia el abdomen de una mujer que estaba en el lugar”, resaltó.
En tanto, el fiscal expuso que “momentos más tarde, los coautores se apropiaron de la campera y se fueron en dos bicicletas”.
Al respecto, señaló que “mientras se alejaban, salieron a la vereda varias personas que estaban en el inmueble, entre ellas, Villa”, y subrayó que “Aranda utilizó el revólver para disparar hacia ella con el fin de matarla”. Según detalló, “la víctima recibió el impacto de un proyectil en la cabeza y murió a causa de la agresión”.
Investigación
Casullo manifestó que “Espíndola y Aranda fueron individualizados rápidamente a partir de declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad”. A su vez, destacó que “aunque trataron de procurar su impunidad, fueron detenidos horas después del ataque a raíz de allanamientos realizados en diferentes puntos de Venado Tuerto”.
“Esa misma semana, los condenados fueron imputados y se ordenó la prisión preventiva para ambos”, recordó el fiscal.
Juicio abreviado
Espíndola reconoció su responsabilidad penal como coautor de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego). Junto con su abogada defensora, aceptó la pena única a 17 años y seis meses de prisión, así como la modalidad del juicio.
Por su parte, familiares de la víctima fatal participaron de la audiencia en la que se dispuso la condena y expresaron que están de acuerdo con lo resuelto.