Un joven de 21 años permanece internado en estado de observación durante la mañana del miércoles luego de haber ingresado con una herida de arma de fuego en el abdomen al Hospital José María Cullen. El episodio es investigado por la Policía y la Justicia, que intentan establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.
Un joven fue baleado en Villa Oculta y quedó internado en observación
La víctima, de 21 años, ingresó al hospital Cullen durante la madrugada con un disparo en el abdomen tras ser trasladada en una motocicleta por otro joven. El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Negro, en Villa Oculta, y es materia de investigación por parte de la Policía y la Justicia.
De acuerdo con la información policial, el hecho tuvo como escenario el sector conocido como Puente Negro, en Villa Oculta, en el extremo oeste de la ciudad de Santa Fe.
La novedad fue comunicada alrededor de las 5.57, cuando personal del Destacamento 11 de la Unidad Regional I tomó conocimiento del ingreso de un herido al principal hospital de la capital provincial.
Herido en abdomen
Según consta en las primeras actuaciones, el lesionado fue identificado como U. R., de 21 años, oriundo de barrio Santa Rosa de Lima. El joven no fue trasladado por una ambulancia sino que llegó al centro asistencial por sus propios medios, a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos conducida por un muchacho de 21 años y con domicilio en la misma zona.
Al ser examinado por el médico de guardia, se constató que presentaba una herida provocada por un disparo de arma de fuego en la región abdominal. Como consecuencia de la lesión, R. quedó internado en el sector de Shock Room, donde permanecía bajo observación médica al momento de confeccionarse las actuaciones policiales.
Investigación en curso
En paralelo, efectivos polciales iniciaron las primeras diligencias para reconstruir lo ocurrido en Villa Oculta y determinar el lugar exacto donde se produjo el ataque.
También se procura establecer si existen testigos del hecho o registros que permitan identificar al autor de los disparos y conocer el móvil de la agresión.
Hasta el momento no trascendieron personas aprehendidas ni se informaron oficialmente las circunstancias en las que el joven recibió el impacto de bala, aspectos que forman parte de la investigación en curso.