Violencia

Un joven fue baleado en Villa Oculta y quedó internado en observación

La víctima, de 21 años, ingresó al hospital Cullen durante la madrugada con un disparo en el abdomen tras ser trasladada en una motocicleta por otro joven. El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Negro, en Villa Oculta, y es materia de investigación por parte de la Policía y la Justicia.