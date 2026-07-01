Cazadores furtivos

Tres aprehendidos con armas de fuego durante un control policial en San José del Rincón

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa durante la madrugada. Los ocupantes de un automóvil aseguraron que regresaban de una jornada de caza en la zona de islas. La policía secuestró tres armas largas, municiones y el vehículo, mientras la Justicia investiga la situación legal del armamento.