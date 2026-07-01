Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles en San José del Rincón, luego de que personal policial encontrara tres armas de fuego y municiones en el vehículo en el que se desplazaban. El procedimiento se concretó durante un control preventivo realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección.
Tres aprehendidos con armas de fuego durante un control policial en San José del Rincón
El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa durante la madrugada. Los ocupantes de un automóvil aseguraron que regresaban de una jornada de caza en la zona de islas. La policía secuestró tres armas largas, municiones y el vehículo, mientras la Justicia investiga la situación legal del armamento.
El operativo tuvo lugar en la intersección de Bulevar López y el Terraplén, donde los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Renault Sandero que trasladaba un piraguón.
Caza en zona de islas
En el vehículo viajaban tres hombres, quienes manifestaron ante los agentes que regresaban de una jornada de caza desarrollada en la zona de islas.
Durante la inspección del automóvil, los policías revisaron el baúl y hallaron una escopeta calibre 16, dos carabinas calibre .22 y ocho cartuchos intactos correspondientes a ambos calibres.
Secuestro de armamento
Ante esa situación, los tres ocupantes fueron aprehendidos preventivamente por el presunto delito de tenencia indebida de arma de fuego. Asimismo, se dispuso el secuestro del armamento y del automóvil utilizado para el traslado.
Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 14ª de San José del Rincón, donde se dio intervención a la Justicia para determinar la situación procesal de los involucrados y establecer si contaban con la documentación y autorizaciones exigidas por la legislación vigente para la tenencia y transporte de las armas secuestradas.