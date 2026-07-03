Fue detenido

Mató a su cuñada de un disparo tras una discusión familiar en Santiago del Estero

Luego del ataque, el acusado escapó del lugar llevándose el arma de fuego y se internó en una zona montuosa cercana a la vivienda. A partir de ese momento, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la región.