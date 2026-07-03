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Fue detenido

Mató a su cuñada de un disparo tras una discusión familiar en Santiago del Estero

Luego del ataque, el acusado escapó del lugar llevándose el arma de fuego y se internó en una zona montuosa cercana a la vivienda. A partir de ese momento, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la región.

La víctima tenía 43 años y murió poco después del ataque.La víctima tenía 43 años y murió poco después del ataque.
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Un hombre fue detenido en la localidad de Kilómetro 88, departamento Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, acusado de haber asesinado a su cuñada durante una discusión familiar que terminó de manera violenta. El hecho generó conmoción en la zona y derivó en un amplio operativo policial para dar con el sospechoso, que intentó escapar tras el ataque.

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El hecho

La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez, de 43 años. De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió cuando la mujer se encontraba en el patio de su vivienda y comenzó una discusión con su cuñado, Mario Torrez.

En medio del conflicto, el hombre habría tomado una escopeta y efectuado un disparo a corta distancia contra la mujer. Tras el ataque, la víctima logró ingresar a la casa, aunque se desplomó poco después frente a una de sus hijas, quien pidió asistencia de inmediato.

Personal de salud acudió al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento de Ibáñez. Testimonios y datos recolectados en el lugar indican que la mujer alcanzó a llegar al interior de la vivienda antes de descompensarse definitivamente.

El acusado escapó pero fue capturado horas más tarde.El acusado escapó pero fue capturado horas más tarde.

La escena y el impacto familiar

El hecho ocurrió en un contexto familiar que terminó de forma trágica dentro del mismo domicilio. La situación fue presenciada por allegados, entre ellos la hija de la víctima, quien se encontró con la escena tras el ataque y dio aviso a los servicios de emergencia.

La violencia del episodio provocó una fuerte conmoción en el entorno cercano de la familia, mientras los investigadores intentan reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los minutos previos al disparo.

Huida del sospechoso

Luego del ataque, el acusado escapó del lugar llevándose el arma de fuego y se internó en una zona montuosa cercana a la vivienda. A partir de ese momento, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la región.

Durante varias horas se realizaron rastrillajes en áreas rurales, hasta que finalmente los efectivos lograron ubicar al sospechoso en una vivienda de la zona. Allí fue detenido sin oponer resistencia, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

En el procedimiento también se secuestró la escopeta que habría sido utilizada en el hecho, la cual quedó bajo resguardo para ser sometida a peritajes balísticos y otras pericias técnicas que formarán parte de la causa.

Investigación judicial en curso

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas se ordenó la realización de la autopsia del cuerpo de la víctima y la recolección de pruebas en la escena del crimen.

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El acusado permanece detenido mientras avanza la instrucción judicial, que buscará determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que derivaron en el disparo fatal dentro del ámbito familiar.

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