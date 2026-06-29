Un violento episodio sacudió la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un hombre por abuso sexual, robo y amenazas
Atacó a una mujer, adentro de su casa de la zona noroeste de la capital provincial. En su poder tenía una réplica de arma de fuego.
Efectivos del Comando Radioeléctrico, dependientes de la Unidad Regional I, detuvieron a un sujeto acusado de ingresar a una vivienda, cometer un presunto abuso sexual, amenazar a la víctima con una réplica de un arma de fuego y robarle sus pertenencias.
El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 06.30 horas en las inmediaciones del cruce de calle Espora y Primer Pasaje.
La intervención policial se inició tras un llamado de alerta a la Central de Emergencias 911, que reportaba amenazas con un arma y un presunto ataque contra la integridad sexual.
Víctima
Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial se entrevistó con la víctima, una mujer de 44 años.
Según su testimonio, el delincuente irrumpió en su domicilio de forma violenta, la amenazó y le sustrajo su teléfono celular, además de cometer la presunta agresión sexual.
Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por la mujer, los agentes desplegaron de inmediato un operativo de rastrillaje por la zona.
A los pocos minutos, divisaron a un sospechoso que, al notar la presencia de las patrullas, intentó darse a la fuga a pie.
Tras una breve persecución, los efectivos lograron darle alcance y reducirlo. Durante el cacheo de rutina, se confirmó el secuestro del elemento utilizado para amedrentar a la víctima: una réplica de arma de fuego.
Actuaciones
El sospechoso fue trasladado de inmediato a la Comisaría 8ª por razones de jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Debido a la gravedad y la naturaleza de los delitos denunciados, en el caso ya tomó intervención la Comisaría de la Mujer para brindar la asistencia correspondiente a la víctima, junto con la Fiscalía en turno de la ciudad de Santa Fe, que definirá las imputaciones en las próximas horas.