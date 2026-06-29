La hipótesis de la fiscalía sobre la organización que habría cometido una estafa virtual por más de 34,5 millones de pesos fue expuesta este lunes en la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Santa Fe, ante la jueza Cecilia Labanca, donde además se solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos.
La fiscalía pidió prisión preventiva para los tres acusados por la millonaria estafa virtual a santafesinos
El fiscal Agustín Nigro expuso durante la audiencia cómo, según la investigación, operó la organización que habría despojado de más de 34 millones de pesos a tres inversores. También sostuvo que los imputados integraban una asociación ilícita y advirtió que aún hay dos prófugos.
Durante la audiencia, el fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro, describió el funcionamiento de la maniobra, detalló las evidencias reunidas y sostuvo que los acusados integraban una asociación ilícita con roles previamente asignados.
Los imputados son Eliana Melina T., Santiago Nicolás A. y Luciano Joel V., quienes comparecieron acompañados por sus defensores. En el caso de los dos primeros intervinieron las defensoras públicas Virginia Segado y Leticia Feraudo, mientras que el tercero fue asistido por los abogados particulares Alejo Almirón Petrone y Clemente Rodríguez.
También participaron representantes legales de Invertironline SA, Bind PSP y Tecnoin SA, quienes se presentaron en carácter de sujetos pasivos de las maniobras investigadas.
La maniobra
Según la reconstrucción del MPA, la operatoria se desarrolló entre el 10 y el 19 de junio de 2025 y constó de cuatro etapas.
Primero, los responsables habrían vulnerado los controles informáticos de la plataforma Invertironline (IOL); luego, utilizando documentación apócrifa y validaciones biométricas fraguadas, accedieron a las cuentas de las víctimas; posteriormente abrieron las denominadas “cuentas puente” para retirar los fondos; y finalmente transformaron el dinero en criptoactivos para dificultar su rastreo.
Las víctimas son vecinos de San José del Rincón, Rosario y San Lorenzo, y el perjuicio económico total fue estimado en 34,5 millones de pesos.
La evidencia presentada
Uno de los puntos centrales de la exposición fiscal fue la explicación de cómo los investigadores lograron vincular las operaciones con un grupo de personas radicadas en la provincia de Buenos Aires.
Nigro sostuvo que la investigación permitió identificar dispositivos telefónicos, líneas utilizadas para operar, geolocalizaciones y registros de consumo que coinciden con los domicilios de los sospechosos. Además, señaló que las relaciones entre los imputados se corroboran mediante movimientos transaccionales y otros datos obtenidos durante la pesquisa.
Para la fiscalía, actualmente hay seis personas identificadas: tres detenidas, dos con pedido de captura vigente y una que se puso a disposición de la investigación.
Críticas a las plataformas
Durante la audiencia, el fiscal aclaró que las empresas financieras también resultaron perjudicadas por la maniobra, aunque cuestionó que existieron “deficiencias claras” en los sistemas de control de Invertironline, Bind y Tecnoin que facilitaron el accionar de la organización y complicaron la investigación.
Como ejemplo mencionó que IOL no conservó determinados datos transaccionales, lo que impidió identificar algunos de los dispositivos desde los cuales se realizaron las transferencias.
Al cierre de la audiencia, la fiscalía mantuvo su solicitud de prisión preventiva para los tres imputados. Nigro fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, el carácter coordinado de la maniobra, el uso intensivo de herramientas tecnológicas y la existencia de otros sospechosos aún no detenidos. La resolución de la jueza Cecilia Labanca se esperaba para las próximas horas.