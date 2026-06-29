Audiencia imputativa

La fiscalía pidió prisión preventiva para los tres acusados por la millonaria estafa virtual a santafesinos

El fiscal Agustín Nigro expuso durante la audiencia cómo, según la investigación, operó la organización que habría despojado de más de 34 millones de pesos a tres inversores. También sostuvo que los imputados integraban una asociación ilícita y advirtió que aún hay dos prófugos.