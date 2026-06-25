“¿No tenés para prestarme?”

Le hackearon el WhatsApp a Carmen Barbieri e intentaron estafar a Ángel de Brito

El conductor de LAM relató en vivo cómo detectó la maniobra digital con la identidad vulnerada de la capocómica. El desesperado aviso de la actriz en sus redes, el modus operandi de los ciberdelincuentes y los consejos de especialistas para evitar fraudes.