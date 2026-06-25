El peligro de las estafas virtuales volvió a sacudir a la farándula argentina. Carmen Barbieri se convirtió en la nueva víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp, una situación que quedó expuesta de forma dramática cuando los ciberdelincuentes intentaron utilizar su identidad y su agenda de contactos para sacarle dinero a Ángel de Brito.
Le hackearon el WhatsApp a Carmen Barbieri e intentaron estafar a Ángel de Brito
El conductor de LAM relató en vivo cómo detectó la maniobra digital con la identidad vulnerada de la capocómica. El desesperado aviso de la actriz en sus redes, el modus operandi de los ciberdelincuentes y los consejos de especialistas para evitar fraudes.
El conductor de LAM relató en detalle cómo enfrentó la maniobra y logró desactivar el engaño a tiempo.
El periodista recibió un mensaje directo desde el número telefónico habitual de la capocómica con un planteo urgente: “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”.
Aunque De Brito está acostumbrado a interactuar de manera cotidiana con la conductora, el tono y la temática financiera del texto le resultaron sospechosos de inmediato. "Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso me llamó la atención", explicó frente a las cámaras de América TV.
La estrategia de verificación que desarmó el fraude
Al notar la irregularidad del pedido, el periodista no dudó y confrontó directamente a la cuenta: “Uh, te hackearon”.
Frente a la respuesta evasiva de los estafadores, quienes intentaron continuar con el personaje y hacerse los desentendidos, De Brito apeló a una medida de contraverificación sumamente simple pero infalible en el plano de la seguridad digital: le solicitó a su interlocutor que lo llamara por teléfono de inmediato.
Como era de esperarse, la llamada telefónica jamás se concretó, confirmando el hackeo y cortando el canal de comunicación antes de que los delincuentes pudieran avanzar con las solicitudes de transferencias bancarias.
Tras recuperar el control de sus plataformas de comunicación o mediante canales alternativos, la propia Carmen Barbieri replicó las capturas de pantalla del delito en sus redes sociales para alertar al resto de sus allegados y evitar que otros cayeran en la trampa.
“Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales", alertó con urgencia la actriz mediante una placa informativa en su cuenta de Instagram.
Además, detalló que los atacantes también enviaron mensajes ofreciendo divisas extranjeras bajo el gancho de: "Estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabés de alguien de confianza?".
Los consejos clave para protegerse
Esta clase de fraudes digitales dirigidos a figuras públicas aprovechan la confianza preexistente entre la víctima y su círculo cercano de amigos y colegas. El manual de los atacantes estipula la creación de un escenario de extrema urgencia para forzar una reacción solidaria e inmediata, impidiendo que el destinatario analice con frialdad la autenticidad de la situación.
En este caso, la combinación de una supuesta transferencia digital a cambio de billetes en efectivo es una de las tácticas más recurrentes. Ante la preocupante proliferación de estos delitos en el ecosistema de la farándula local, especialistas en seguridad informática y los propios damnificados insisten en adoptar pautas de prevención rigurosas:
- Verificación en dos pasos: Activar de manera obligatoria esta función dentro de los ajustes de privacidad de WhatsApp, lo que genera una clave PIN adicional que impide que terceros dupliquen la cuenta en otros dispositivos.
- Actualizaciones constantes: Mantener la aplicación de mensajería actualizada a su última versión disponible en las tiendas oficiales para contar con los parches de seguridad más recientes.
- Desconfiar de la urgencia: Ante cualquier solicitud repentina de dinero, transferencias bancarias o compraventa de dólares —incluso si provienen del número de un familiar o amigo íntimo—, se debe congelar la operación y corroborar la identidad real llamando por vía telefónica común o mediante un encuentro cara a cara.