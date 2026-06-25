Gladys la Bomba Tucumana vivió un mal momento en las últimas horas tras sufrir el robo de su celular en la vía pública. La cantante contó que el episodio ocurrió cuando estaba llegando a su negocio y se mostró muy afectada por la pérdida del teléfono.
El mal momento de Gladys la Bomba Tucumana: le robaron el celular y teme por estafas
La cantante contó que le robaron el teléfono cuando llegaba a su negocio y advirtió a sus conocidos por posibles mensajes falsos desde su número anterior. Además, lamentó haber perdido información y conversaciones importantes.
La situación fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien compartió el mensaje que recibió de la artista para advertir a sus contactos. “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba”, alertó el conductor.
En el texto que envió a su entorno, la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada expresó su angustia por lo ocurrido. “Me robaron el celu. Me quiero matar”, escribió, y explicó que tuvo que cambiar de teléfono de urgencia por otro dispositivo provisorio.
Gladys también contó que no podía acceder correctamente a sus conversaciones. “No veo los WhatsApp”, señaló, y agregó que perdió buena parte de la información que tenía guardada. “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”, lamentó.
Sobre el robo, la artista dio algunos detalles del episodio. Según relató, todo ocurrió cuando llegaba a su local: “Me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”, escribió, todavía sorprendida por la situación.
Tras el hecho, la cantante pidió a sus conocidos que estén atentos ante cualquier mensaje extraño que pueda llegar desde su número anterior. La preocupación principal pasa por la posibilidad de que intenten realizar estafas o suplantar su identidad a partir del celular robado.