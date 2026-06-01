Una noche de cambios inesperados alteró por completo la convivencia en Gran Hermano. Este domingo 31 de mayo, Gladys “La Bomba Tucumana” decidió abandonar el reality por voluntad propia, mientras que, casi de inmediato, la producción sorprendió a los jugadores con el regreso de Sol Abraham, una de las exparticipantes más recordadas de esta edición.
La Bomba Tucumana se fue de Gran Hermano y volvió una exparticipante clave
La artista decidió dar un paso al costado dentro del reality luego de manifestar su malestar, mientras una exjugadora reapareció para modificar el clima y las estrategias de convivencia.
La salida de Gladys se concretó luego de una conversación con Gran Hermano, quien le manifestó haber percibido su incomodidad dentro de la casa y recordó las charlas previas en el confesionario, donde la cantante había expresado sus deseos de abandonar el programa.
“No te veo contenta en la casa. Hemos hablado varias veces sobre tus ganas de irte. Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces, Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida”, le expresó la voz del reality.
Sin dudarlo, Gladys confirmó su postura y explicó los motivos detrás de su decisión.
“Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”, sostuvo.
Luego de compartir unas palabras con sus compañeros, la artista se despidió uno por uno y abandonó la casa utilizando la puerta giratoria, en un momento cargado de emoción.
El regreso de Sol
Tras la salida de La Bomba Tucumana, la producción activó rápidamente una nueva jugada que tomó por sorpresa a todos los participantes: el reingreso de Sol Abraham.
La exjugadora volvió a ingresar a la casa y su aparición provocó reacciones diversas. Algunos participantes corrieron a abrazarla y celebraron su regreso, mientras que otros quedaron impactados y observaron la escena con evidente desconcierto.
La presencia de Sol no solo generó emoción, sino también incertidumbre dentro del juego, ya que su experiencia previa podría modificar alianzas y alterar estrategias que los jugadores venían construyendo.
Cómo cambia el juego
La salida voluntaria de Gladys y el retorno de Sol transformaron la dinámica del reality en cuestión de minutos. Mientras algunos participantes lamentaron la partida de la cantante, otros comenzaron a especular sobre el impacto que podría tener la reaparición de una jugadora que ya conoce el funcionamiento de la competencia.
A medida que el programa avanza hacia su etapa decisiva, Gran Hermano volvió a demostrar que cualquier movimiento inesperado puede cambiar el rumbo del juego y generar nuevas tensiones dentro de la casa más famosa del país.