La escasez de alimentos dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a convertir al kiosco en uno de los momentos más esperados por los participantes. Sin embargo, esta vez la dinámica tuvo un cambio: la decisión final quedó en manos del líder semanal, Emanuel Di Gioia, quien sorprendió a todos con una elección cargada de emoción.
Emanuel renunció a la comida en Gran Hermano por un motivo especial
El participante, líder semanal, se emocionó al priorizar un saludo de su hija, a quien extraña desde el inicio del reality, y conmovió a todos sus compañeros.
En lugar de priorizar comida para la convivencia, el participante decidió recibir un saludo familiar, una determinación que generó lágrimas, aplausos y apoyo dentro de la casa.
En medio de la escasez
Durante la gala, el conductor Santiago del Moro presentó las distintas opciones disponibles en el kiosco, donde habitualmente los jugadores deben optar entre beneficios, alimentos u otras recompensas.
En esta oportunidad, Emanuel, líder de la semana y uno de los concursantes que permanece aislado desde el inicio del reality, tomó una decisión inesperada. Entre lágrimas, eligió escuchar un mensaje de un ser querido.
“Lo siento chicos, pero voy a elegir el mensaje”, expresó el participante, visiblemente conmovido frente a sus compañeros.
La elección tomó por sorpresa al resto de la casa, especialmente por la falta de comida que atraviesan en esta etapa del programa.
El motivo detrás de la elección
La emoción de Emanuel tuvo una explicación inmediata: el profundo deseo de saber de su hija, a quien no ve desde que ingresó al reality.
“Extraño mucho a mi hija. Abrazarla, besarla, mirarla. Lo siento, guacho”, dijo entre lágrimas, sin poder ocultar la angustia.
La escena conmovió tanto a sus compañeros como al propio Santiago del Moro, quien le manifestó empatía al comprender su situación como padre.
Una de las participantes, Cinzia, también expresó su deseo de que el mensaje proviniera de la hija de Emanuel: “Ojalá que sea de su hija, porque tiene muchas ganas de recibir una palabra de ella”.
El apoyo de toda la casa
A pesar de que la decisión implicó resignar alimentos en un contexto de escasez, los participantes reaccionaron con comprensión y apoyo hacia Emanuel.
Luego de quebrarse frente a cámaras, el concursante pidió disculpas varias veces por su elección. “Disculpen, mi hija crece y me estoy perdiendo esa parte. La quiero ver. Me rompe el corazón”, sostuvo conmovido.
Más adelante, volvió a dirigirse a su hija con un mensaje cargado de emoción: “Hija, si me ves, te extraño y te amo y esto lo estoy haciendo por vos. Es un esfuerzo gigante”.
Tras finalizar la conexión con Del Moro, los jugadores se acercaron uno a uno para abrazarlo y contenerlo. Incluso quienes mantienen diferencias estratégicas con él dentro del juego decidieron acompañarlo en un momento tan sensible.
La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de esta edición de Gran Hermano 2026, mostrando un costado vulnerable de uno de los participantes más fuertes de la competencia.