El debate de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la edición luego de un fuerte enfrentamiento entre Eliana Guercio y la exparticipante Lola Tomaszeuski, quien había sido expulsada de la casa por brindar información del exterior.
Fuerte cruce entre Eliana Guercio y Lola en el debate de Gran Hermano
La panelista y la exparticipante protagonizaron un tenso intercambio al aire tras la expulsión de la tiktoker, con acusaciones, chicanas y frases filosas frente a Santiago del Moro.
La discusión se produjo durante el programa conducido por Santiago del Moro, cuando se abordó la sanción que recibió la tiktoker por comentarios vinculados al juego y a otros participantes.
El origen de la polémica
Durante el intercambio, Del Moro le preguntó directamente a Lola sobre sus dichos en redes sociales, donde había insinuado que parte del panel quería verla fuera del reality.
La joven respondió señalando que otros participantes también habían hablado del exterior dentro de la casa. “Brian, Yipio y Andrea también hablaron muchísimo de afuera”, argumentó.
Sin embargo, el conductor le recordó que esos casos habían sido advertidos y sancionados previamente. Además, remarcó que el nivel de información que Lola compartió dentro del juego fue mucho más significativo.
En su defensa, la exparticipante aseguró que solo intentó aconsejar a un compañero sobre estrategias de convivencia y sostuvo que no tenía conocimiento previo sobre algunos ingresos recientes al programa.
La intervención de Eliana Guercio
Eliana Guercio se sumó al debate y criticó con dureza la actitud de Lola, especialmente por comentarios que realizó sobre otro participante, Zunino, tras haber regresado al reality mediante el repechaje.
Más adelante, la panelista fue todavía más contundente y cuestionó la permanencia que podría haber tenido Lola dentro del juego, al considerar que había agotado rápidamente sus estrategias.
La exjugadora no tardó en responder y acusó al panel de tener favoritismos con determinados participantes. Según expresó, algunas actitudes eran celebradas cuando las realizaban ciertos concursantes, mientras que su grupo recibía constantes críticas.
“Ustedes tienen algo en contra nuestra, definitivamente”, lanzó.
El cierre de una discusión explosiva
El enfrentamiento fue escalando hasta llegar a un intercambio personal entre ambas. Lola defendió su regreso al reality al recordar que había sido elegida por el público en el repechaje y afirmó sentirse orgullosa de ese respaldo.
La respuesta de Guercio no pasó desapercibida y terminó encendiendo aún más el debate. “No sos tan importante para que yo te odie”, disparó la panelista.
Sin quedarse callada, Lola tuvo la última palabra y cerró el cruce con una frase tajante: “Entonces deja de hablar de mí, mi vida”.
El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusiones entre seguidores del reality, que volvieron a dividirse entre quienes respaldaron a la exparticipante y quienes apoyaron la postura del panel.