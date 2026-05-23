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Gran Hermano: Lola y Manu sorprendieron al dar el consentimiento frente a cámaras

Tras el repechaje, los participantes se mostraron cada vez más cerca dentro de la casa y una escena íntima terminó de confirmar el vínculo que ya despertaba rumores entre los seguidores del reality.

Manu y Lola dieron el consentimiento en “Gran Hermano”.Manu y Lola dieron el consentimiento en “Gran Hermano”.
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La convivencia en Gran Hermano volvió a sumar un capítulo romántico luego del repechaje. Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski terminaron de confirmar el acercamiento que desde hacía semanas generaba especulaciones entre los seguidores del reality.

Tras el regreso de Lola a la casa, ambos comenzaron a mostrarse cada vez más unidos frente a las cámaras, con gestos de cariño y momentos compartidos que no pasaron inadvertidos.

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Reencuentro tras el repechaje

Luego de regresar al programa durante la gala del jueves, Lola se reencontró con Manu y le contó que había vuelto soltera, tras finalizar su relación fuera del reality.

Desde entonces, comenzaron a compartir largas conversaciones, abrazos y distintos momentos juntos dentro de la casa. El vínculo rápidamente llamó la atención tanto de sus compañeros como del público.

Lola y Manu quedaron cada vez más cerca tras el repechaje.Lola y Manu quedaron cada vez más cerca tras el repechaje.

El momento del acercamiento

En las últimas horas, una escena terminó de confirmar lo que muchos seguidores sospechaban. Mientras estaban acostados juntos, desde la producción les recordaron la dinámica habitual del programa vinculada al consentimiento.

“Lola, Manu, no se olviden de dar el consentimiento”, se escuchó decir. Ambos reaccionaron levantando el pulgar y entre risas respondieron: “Queremos todo, Big”.

La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y los convirtió en una de las parejas más comentadas de esta edición.

El beso que revolucionó las redes

El acercamiento tuvo otro momento clave luego de una cena dentro de la casa, cuando ambos compartieron un momento en el jardín y finalmente se besaron.

Los participantes protagonizaron un momento que dio que hablar.Los participantes protagonizaron un momento que dio que hablar.

La escena fue ampliamente compartida por seguidores del programa, aunque también generó opiniones divididas. Mientras algunos celebraron el romance, otros consideraron que esta relación podría afectar el rendimiento de Manu en la competencia.

Por ahora, resta saber si la historia continuará dentro del reality o si el vínculo se fortalecerá una vez terminado el juego, cuyo cierre está previsto para agosto.

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