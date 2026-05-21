Un fuerte momento de tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) luego de que Carmiña Masi quedara definitivamente fuera del repechaje del reality en una decisión que generó polémica dentro y fuera del programa. La periodista paraguaya apuntó duramente contra la producción tras no conseguir el regreso a la casa mediante el Golden Ticket.
Carmiña Masi quedó fuera del repechaje y estalló contra Gran Hermano
La periodista paraguaya cuestionó con dureza la decisión tomada en vivo tras perder la posibilidad de regresar a la casa y expresó su enojo en redes sociales luego de la polémica definición.
La situación tomó mayor repercusión porque la decisión final quedó en manos de Jenny Mavinga, participante congoleña con quien Carmiña había protagonizado un grave conflicto en el pasado.
La decisión que dejó a Carmiña afuera
Durante la emisión en vivo, la producción dejó bajo consideración de Jenny Mavinga el posible regreso de Carmiña, teniendo en cuenta los antecedentes entre ambas dentro del juego.
La estilista ya había manifestado que había perdonado a su excompañera, aunque fue contundente al momento de tomar la decisión. “Yo ya la perdoné, pero no”, expresó, negándole la posibilidad de volver a la casa pese a que la paraguaya había obtenido el tercer lugar en la votación del público para el repechaje.
La resolución sorprendió a los presentes y desató un clima de tensión en el estudio.
La reacción tras la negativa
Luego de conocer el resultado, Carmiña reaccionó con visible enojo e incluso intentó abandonar el estudio durante el programa, aunque finalmente desistió. Parte de su malestar quedó registrado en videos tomados por personas del público, donde se observó un intercambio con integrantes de la producción.
Más tarde, ya finalizada la gala y con los nuevos ingresos confirmados, la periodista utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con la determinación del reality.
“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor, lecciones de moral a mí no. Vos no sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, pero que decida Mavinga’. Conmigo no”, escribió en una historia de Instagram.
En otra publicación, profundizó su malestar y aseguró sentirse expuesta por la situación. “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, lanzó.
El antecedente
La determinación de la producción estuvo vinculada con el episodio que provocó la expulsión directa de Carmiña semanas atrás. La participante paraguaya había realizado comentarios discriminatorios hacia Mavinga, lo que derivó en una fuerte sanción por parte del programa.
Entre las frases cuestionadas, Carmiña había dicho: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco. Allá hay una esclava si querés ver. La acaban de comprar. La sacaron de la jaula recién”.
Esos dichos resultaron decisivos para que la continuidad de la participante en el repechaje dependiera de la opinión de la joven afectada, quien finalmente rechazó su regreso.
Reacciones en redes
Después de la decisión de Jenny Mavinga, las redes sociales se llenaron de comentarios cruzados. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, también aparecieron mensajes ofensivos e insultos dirigidos hacia la participante congoleña, generando un nuevo foco de polémica alrededor del reality.