Máxima tensión

“Placa Planta” y doble eliminación: quiénes podrían quedar fuera de la casa Gran Hermano

La producción sorprendió esta semana con una estrategia para dinamitar la zona de confort que tienen algunos jugadores y darle un giro radical a la competencia. La consigna fue simple y contundente: todos los participantes quedaron nominados y el público debe decidir quiénes abandonan la casa más famosa del país.