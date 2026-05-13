Tras la eliminación de Daniela De Lucía, que dejó la competencia en shock y obligó a todos a repensar sus alianzas y estrategias, la producción decidió poner a los 15 jugadores en riesgo con la denominada "Placa Planta". Con esta decisión, automáticamente todos quedaron nominados y a disposición del voto negativo de la audiencia. El objetivo es claro: que el público saque a quienes consideran “plantas”, es decir, jugadores que pasan desapercibidos y no se arriesgan en el reality.
“Placa Planta” y doble eliminación: quiénes podrían quedar fuera de la casa Gran Hermano
La producción sorprendió esta semana con una estrategia para dinamitar la zona de confort que tienen algunos jugadores y darle un giro radical a la competencia. La consigna fue simple y contundente: todos los participantes quedaron nominados y el público debe decidir quiénes abandonan la casa más famosa del país.
En ese contexto, la noche del martes Santiago del Moro fue el encargado de comunicar, uno a uno y de manera aleatoria, quiénes fueron los primeros salvados por decisión de los televidentes. La expectativa creció con cada nombre y el nerviosismo fue palpable, especialmente entre aquellos que sabían que su bajo perfil podía costarles caro en esta instancia.
Siguen en competencia
De esta manera; el primero en respirar aliviado fue Manu Ibero, seguido por Cinzia Francischiello, Gladys “La Bomba Tucumana” y Yanina Zilli. La lista continuó con Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Galvarini.
Es así como nueve participantes aseguraron su permanencia por una semana más, mientras que seis quedaron en la cuerda floja y podrían ser los próximos en despedirse de la casa este miércoles 13 de mayo. En ese sentido, los que quedaron en riesgo de eliminación son: Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera.
La decisión de la producción de someter a todos los jugadores al voto negativo fue leída como un intento de limpiar la competencia de aquellos concursantes que no generan contenido ni se involucran en el juego. En redes sociales, la consigna fue clara: “Fuera plantas”, y los usuarios no tardaron en señalar a quienes consideran que no se la juegan o que pasan inadvertidos en la convivencia.
La tensión no solo se limita a los nominados. Los jugadores que fueron salvados también saben que la dinámica del juego cambió para siempre. Las alianzas comienzan a resquebrajarse, los grupos fuertes sienten el peso de la exposición y la inminente llegada del repechaje amenaza con alterar por completo el tablero.
Comienza el repechaje
Santiago del Moro anticipó que el próximo domingo se abrirá la puerta del repechaje, permitiendo el regreso de exjugadores y el ingreso de caras nuevas. Entre los nombres que más suenan para regresar a la casa están Yipio y Andrea del Boca, que abandonaron la competencia por motivos personales y ahora tienen la oportunidad de volver a pelear por el premio mayor.
También se especula con el posible regreso de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi, esta última expulsada por comentarios racistas y que ya manifestó en redes sociales su deseo de tener una revancha.
La semana se presenta así como una de las más explosivas y decisivas de la edición Generación Dorada. Con la “placa planta” en juego, una doble eliminación, la nominación especial que dejará a seis jugadores en riesgo y el repechaje a la vuelta de la esquina, la casa de Gran Hermano vive días de máxima incertidumbre y expectativa. El público, como siempre, tiene la última palabra y todo indica que los próximos movimientos serán determinantes para el destino de los jugadores.