La cuenta regresiva para el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada ya genera expectativa entre los fanáticos del reality. A pocas horas de que se definan los nombres finales que competirán por un lugar dentro de la casa, trascendieron los resultados parciales de las votaciones telefónicas y ya aparecen algunas participantes como favoritas del público.
Repechaje de Gran Hermano: filtraron las participantes con más chances de regresar
Ángel de Brito compartió los resultados parciales de la votación y reveló qué exparticipantes concentran el mayor apoyo del público para obtener una nueva oportunidad en la casa.
Fue el periodista Ángel de Brito quien compartió en redes sociales detalles sobre las preferencias de los televidentes y reveló qué exparticipantes concentran mayor apoyo para regresar al programa de Telefe.
Quiénes encabezan las votaciones
De acuerdo con la información difundida por el conductor de LAM, las candidatas con más posibilidades de reingresar son Andrea del Boca, Yipio, Solange Abraham y Carmiña Masi.
Las cuatro lograron destacarse durante su paso por el reality, aunque cada una atravesó circunstancias distintas que marcaron su salida de la competencia.
Entre las más votadas aparece Andrea del Boca, quien abandonó el programa semanas atrás luego de sufrir un accidente doméstico dentro de la casa. La actriz dejó el reality tras resbalarse y perder una pieza dental, una situación que generó gran repercusión y mensajes de apoyo por parte de los seguidores.
El fuerte respaldo a Yipio
Otra de las participantes que figura entre las favoritas es la humorista uruguaya Yipio, quien decidió abandonar voluntariamente el programa para acompañar a su madre en medio de un problema de salud familiar.
Durante su estadía en el reality, la comediante ganó popularidad gracias a su estilo espontáneo y a varios momentos virales que protagonizó durante las galas y la convivencia.
Su posible regreso despierta entusiasmo entre quienes consideran que todavía tiene mucho para mostrar dentro del juego.
La polémica alrededor de Carmiña
Uno de los nombres que más debate genera es el de la periodista paraguaya Carmiña Masi.
La participante fue expulsada por la producción luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Mavinga, un episodio que provocó fuertes cuestionamientos tanto en redes sociales como entre parte de la audiencia del programa.
A pesar de la controversia, mantiene un grupo de seguidores que impulsa activamente su vuelta al reality y la posiciona entre las más votadas del repechaje.
El caso de Solange Abraham
La tucumana Solange Abraham completa el grupo de favoritas para regresar a la casa.
Su salida ocurrió en medio de una situación conflictiva relacionada con incumplimientos de reglas de convivencia. Sin embargo, también trascendieron versiones sobre diferencias con la producción vinculadas a temas contractuales y cuestiones personales relacionadas con sus hijas.
Mientras el programa se prepara para confirmar quiénes integrarán oficialmente el repechaje, los fanáticos continúan votando para decidir quiénes tendrán una nueva oportunidad en el juego.