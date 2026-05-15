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Sancionaron a Cinzia en Gran Hermano 2026 por brindar información del exterior

La producción del reality aplicó una penalización directa a una participante por violar las reglas de aislamiento, generando tensiones antes del repechaje.

Cinzia quedó en placa tras ser sancionada en Gran Hermano 2026.Cinzia quedó en placa tras ser sancionada en Gran Hermano 2026.
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La tensión aumenta en Gran Hermano: Generación Dorada mientras se acerca el repechaje y la producción refuerza las reglas dentro de la casa. En ese contexto, este jueves Big Brother decidió sancionar a Cinzia Francischiello por realizar comentarios vinculados con información del exterior que podrían haber influido en el juego de sus compañeros.

Mirá tambiénLa casa de Gran Hermano quedó convulsionada tras una doble eliminación

La participante ya había recibido advertencias previas por situaciones similares desde su regreso al reality mediante el Golden Ticket.

La decisión de Big Brother

La sanción fue comunicada por la voz del programa frente a todos los jugadores. Durante el mensaje, Big Brother recordó que el aislamiento es una de las bases fundamentales del formato y que cualquier dato externo puede alterar el desarrollo natural de la competencia.

Big Brother castigó a Cinzia y quedó nominada en Gran Hermano 2026.Big Brother castigó a Cinzia y quedó nominada en Gran Hermano 2026.

Según explicó, Cinzia incurrió en reiteradas conductas relacionadas con comentarios del afuera, pese a las advertencias realizadas anteriormente. Por ese motivo, la producción decidió aplicarle una penalización directa.

“Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados”, expresó la voz del reality durante el anuncio. Además, dejó en claro que continuará observando el comportamiento de la participante y advirtió que podrían tomarse medidas más severas si la situación vuelve a repetirse.

Antecedente tras su regreso

Cinzia Francischiello regresó recientemente al programa gracias al Golden Ticket, mecanismo que permitió el ingreso de algunos participantes tras la expulsión de Solange Abraham.

La placa completa de nominados.La placa completa de nominados.

Desde entonces, la jugadora protagonizó distintos comentarios que generaron atención dentro de la casa y llevaron a la producción a intervenir en más de una oportunidad.

La sanción llega en un momento clave del programa, ya que el repechaje está próximo a comenzar y las estrategias dentro del juego se vuelven cada vez más sensibles.

Qué dijo Santiago del Moro

Luego del comunicado de Big Brother, Santiago del Moro explicó por qué la producción optó por una sanción y no por la expulsión inmediata de la participante.

El conductor señaló que la situación fue evaluada y que no alcanzaba la gravedad necesaria para una eliminación directa. Sin embargo, remarcó que la medida funciona también como advertencia para los futuros participantes que ingresen durante el repechaje.

De esta manera, Cinzia quedó nominada junto a Tamara Paganini, Danelik, Eduardo Carrera, Franco Zunino y Luana Fernández. Uno de ellos abandonará la casa el próximo domingo, jornada en la que también se abrirá oficialmente el repechaje.

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