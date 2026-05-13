"Sentía asco en el cuerpo"

Cómo es la "limpieza de útero" que se realizó Daniela Celis

La ex Gran Hermano rompió el silencio sobre el difícil momento emocional que atravesó tras su reciente separación y la exigencia de la maternidad. En una charla íntima, reveló los motivos detrás de un ritual energético que le permitió recuperar su eje.