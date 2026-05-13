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Patricia Sosa y su conflicto con Valeria Lynch: "Ni loca volvería a hablarle"

La cantante recordó el episodio ocurrido durante la pandemia y aseguró que no tiene intención de recomponer el vínculo tras la disputa por un show vía streaming que afectó la venta de entradas de su espectáculo.

La artista aseguró que el tema “ya no le importa”.La artista aseguró que el tema “ya no le importa”.
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El conflicto mediático entre las cantantes argentinas Valeria Lynch y Patricia Sosa ha vuelto a cobrar relevancia. A seis años del inicio de sus diferencias, Sosa reafirmó su postura frente a un posible acercamiento, descartando tajantemente cualquier reconciliación.

La raíz de la ruptura en su vínculo se remonta al año 2020, durante el aislamiento preventivo por el COVID-19. En aquel momento, la tensión escaló cuando Valeria Lynch decidió reprogramar un espectáculo vía streaming para la misma fecha y horario que el evento de Sosa.

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Esta decisión, tomada a pesar de que Patricia ya llevaba dos meses promocionando su show, resultó en un perjuicio directo para la venta de entradas de esta última, marcando un punto de no retorno entre ambas artistas.

El cruce de declaraciones

En declaraciones recientes realizadas en un programa de radio, la intérprete de “Aprender a volar” fue categórica al ser consultada sobre la posibilidad de retomar el diálogo con Lynch. Con un rotundo “ni loca”, Sosa aseguró que no tiene interés alguno en encontrarse con su colega para conversar, sentenciando: “La verdad es que no lo haría”.

Valeria Lynch, baladista argentinaEl conflicto entre ambas comenzó en 2020.

Asimismo, relató un encuentro fortuito en su barrio, donde divisó a Lynch mientras realizaba actividad física. Según Sosa, prefirió continuar su camino en el automóvil sin interactuar, confirmando que se trata de una etapa cerrada en su vida.

Cierre definitivo

Al reflexionar sobre si esta enemistad aún le genera dolor, la artista se mostró desapegada, afirmando: “Ya no me importa”. Sosa atribuyó su tranquilidad actual a su práctica de meditación y a un profundo trabajo introspectivo.

La cantante descartó cualquier reconciliación.La cantante descartó cualquier reconciliación.

“El perdón y dejar pasar los malos momentos es un ejercicio personal necesario. Se siente más confortable cuando logras que esas situaciones ya no te afecten ni te causen daño”, concluyó, marcando una distancia definitiva respecto al camino que Lynch decida seguir.

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