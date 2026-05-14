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"Placa planta"

La casa de Gran Hermano quedó convulsionada tras una doble eliminación

El reality atravesó una jornada cargada de tensión con la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, una decisión que modificó por completo la convivencia y el desarrollo del juego en esta etapa decisiva.

Grecia Colmenares y Lolo Poggio abandonaron el certamen.Grecia Colmenares y Lolo Poggio abandonaron el certamen.
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La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una noche cargada de tensión y sorpresa, marcada por la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, dos participantes con fuerte apoyo dentro y fuera de la casa.

La definición se dio bajo la modalidad de “placa planta”, orientada a jugadores con baja participación o perfil más pasivo, lo que generó un fuerte impacto en la convivencia y en la audiencia del reality.

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Una gala con final ajustado

La atención de la noche se centró en los últimos tres participantes que seguían en placa: Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino. A medida que avanzaba la gala, la expectativa creció dentro de la casa en un clima de evidente nerviosismo.

La resolución final terminó por confirmar la eliminación de dos de los nombres más comentados de la semana, lo que modificó el panorama del juego en su etapa decisiva.

El adiós de Grecia Colmenares

La primera en ser eliminada fue Grecia Colmenares. La actriz venezolana atravesó el momento con tensión, aunque reaccionó con calma al escuchar la decisión y se retiró sin conflictos.

La casa de GH se llena de plantasLa actriz y la influencer quedaron eliminadas en una “placa planta”.

Su salida sorprendió a varios participantes, ya que era considerada una figura muy valorada dentro del grupo, más allá de su rol en la competencia.

Lolo Poggio y una despedida inesperada

Más tarde llegó el turno de Lolo Poggio, quien también abandonó la casa tras la definición del voto. La influencer mostró cierta incertidumbre al momento de su salida, en un contexto donde mantenía vínculos cercanos con varios compañeros, pese a no tener un rol demasiado activo en la estrategia del juego.

Su eliminación reforzó el clima de tristeza dentro de la casa y generó reacciones inmediatas entre los participantes.

Un juego que cambia de rumbo

La doble salida reconfiguró las alianzas internas y alteró el desarrollo del reality en su tramo final. Además, la decisión tuvo fuerte repercusión en redes sociales, donde parte del público expresó sorpresa por la eliminación de dos participantes con amplio apoyo.

Para definición final fueron: Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino.Para definición final fueron: Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino.

Con este escenario, la competencia entra en una etapa clave donde cada decisión comienza a pesar de forma decisiva en el desenlace del certamen.

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