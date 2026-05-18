Nueva gala de eliminación

Danelik quedó eliminada de Gran Hermano y la casa se dividió entre llantos, enojo y festejos

La participante abandonó la casa por decisión del público en una gala marcada por la tensión y las reacciones cruzadas entre los jugadores. Su salida generó alivio en algunos sectores y tristeza en otros, en medio de una etapa decisiva del reality.