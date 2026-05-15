Tras el éxito de la última edición de MasterChef Celebrity, Telefe comenzó a trabajar en la cuarta temporada del reality culinario, que volverá a contar con la conducción de Wanda Nara. El programa se pondrá en marcha una vez finalizadas las grabaciones de ¿Quieres ser mi hijo?, la película que protagoniza la empresaria junto a Agustín Bernasconi bajo producción de Telefe Studios.
Wanda Nara vuelve con MasterChef Celebrity y ya hay lista de convocados
El ciclo culinario prepara su regreso a la pantalla con la conducción de la empresaria, mientras la producción analiza distintos perfiles del espectáculo, la música y las redes para integrar la nueva edición.
La nueva edición del certamen se emitiría luego del cierre de Gran Hermano: Generación Dorada, según la planificación del canal.
Planificación del reality
Las grabaciones del programa comenzarían entre julio y agosto, aunque el calendario definitivo dependerá del desarrollo de Gran Hermano. En este marco, la producción ya analiza una lista de posibles figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales para integrar el certamen gastronómico.
El objetivo es consolidar un elenco variado que mantenga el interés del público y repita el éxito de las temporadas anteriores.
Primeros nombres
Entre los posibles convocados aparece el influencer Nick Sicaro, ex participante de Gran Hermano, quien en las últimas semanas tuvo exposición mediática por su relación con Daniela Celis.
También vuelve a mencionarse el nombre de L-Gante, artista que ya había sido considerado en la edición anterior, aunque su incorporación no llegó a concretarse en ese momento.
Figuras
Telefe también evalúa sumar a ex participantes del reality que lograron continuidad en los medios. En esa línea, figuran Juli Poggio y Lucila “La Tora” Villar, ambas con fuerte presencia en redes sociales y televisión. A ellas se suma la periodista y panelista China Ansa, quien ya mantiene vínculo laboral con la señal.
Uno de los nombres más destacados en la lista es el de Abel Pintos. La producción estaría realizando gestiones para intentar sumarlo, aunque su incorporación aparece como compleja debido a su actual actividad en Canal 13. Sin embargo, en Telefe no descartan insistir por su participación debido a su perfil artístico y su paso previo por la señal.