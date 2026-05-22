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“Te re zarpaste conmigo”

Gritos, insultos y llanto: el feroz cruce entre La Bomba Tucumana y Cinzia en Gran Hermano

La cantante y la venezolana protagonizaron uno de los cruces más tensos de la casa luego de una discusión por un producto de maquillaje.

Gladys “La Bomba Tucumana” reaccionó con indignación luego de que Cinzia la acusara por una base de maquillaje.Gladys “La Bomba Tucumana” reaccionó con indignación luego de que Cinzia la acusara por una base de maquillaje.
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La convivencia en la casa de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de una explosiva pelea entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello, que comenzó por una base de maquillaje y terminó con gritos, insultos y llanto.

El conflicto se desató cuando Cinzia confrontó a la cantante por la desaparición de una base oscura. “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?”, le reprochó delante de sus compañeros, en una acusación que despertó la inmediata reacción de Gladys.

Indignada por lo que interpretó como una imputación directa de robo, La Bomba respondió a los gritos: “¿Cómo pensás que yo voy a robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso?”. La discusión escaló en cuestión de segundos y la artista continuó con duros reproches contra su compañera.

“¡Andá, nena, volá! No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida. ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona”, lanzó la cantante, visiblemente alterada por el cruce.

Más tarde, todavía afectada por la situación, Gladys descargó su bronca durante una conversación con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia. Allí volvió a apuntar contra Cinzia con fuertes calificativos y aseguró que no podía tolerar la acusación que había recibido dentro de la casa.

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El episodio terminó con La Bomba quebrada en llanto y con un pedido directo al público del programa. “A toda la gente que me quiera a mí un poquito, les pido que esa chica se tiene que ir de acá”, expresó, mientras la pelea se convertía en uno de los momentos más comentados de la jornada en el reality.

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