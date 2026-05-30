Charlotte Caniggia y Sebastián Cola quedaron envueltos en una polémica dentro de Gran Hermano Generación Dorada luego de recibir una advertencia formal de parte de la producción del reality por incumplir una de las normas establecidas en la casa.
Charlotte Caniggia recibió un llamado de atención en Gran Hermano por hablar en inglés
La mediática y Sebastián Cola quedaron bajo observación luego de utilizar otro idioma dentro de la casa para conversar sobre estrategias y participantes, una conducta prohibida por el reality.
La situación surgió después de que ambos fueran captados durante el stream manteniendo conversaciones en inglés, una práctica que ya habría ocurrido en varias oportunidades desde el inicio de la competencia.
El motivo de la advertencia
Según se observó en distintas secuencias, Charlotte y Sebastián utilizaban el inglés como una especie de código para intercambiar comentarios sobre el juego, opinar sobre otros participantes e incluso hablar de estrategias sin que el resto de los jugadores pudiera comprender lo que decían.
Cuando la situación volvió a repetirse, la producción decidió intervenir. El anfitrión del programa les llamó la atención de forma directa y les recordó que ese tipo de conductas no está permitido dentro del reality.
“Eso está prohibido”, fue la frase con la que se marcó el límite ante la modelo y el asesor empresarial.
Preocupación entre los seguidores
El episodio no pasó inadvertido entre los fanáticos del programa, especialmente porque en temporadas anteriores algunos comportamientos similares terminaron con sanciones disciplinarias más duras.
Hasta el momento, la producción optó por aplicar solo una advertencia formal. Sin embargo, no descartan tomar medidas más severas si la situación vuelve a repetirse.
El vínculo entre Charlotte y Sebastián
Desde el ingreso de Charlotte Caniggia a la casa, la relación con Sebastián Cola llamó la atención tanto de los participantes como del público. La cercanía entre ambos despertó comentarios dentro y fuera del reality.
En paralelo, Alex Caniggia salió públicamente a respaldar a su hermana a través de sus redes sociales. El mediático aseguró que Charlotte “les tiene que romper el opi” al resto de los jugadores y calificó al resto del casting con fuertes descalificaciones.
Además, sostuvo que su hermana aportaría “clase” y cambiaría el rumbo del juego dentro de la casa.
Cómo se adaptó Charlotte al reality
Durante sus primeras horas en el programa, Charlotte mostró incomodidad por la limpieza del lugar y se dedicó a ordenar distintos espacios de la casa.
También comenzó a construir vínculos con algunos participantes, especialmente con Pincoya, con quien demostró complicidad desde el inicio. En tanto, también quedaron expuestas algunas tensiones con Andrea del Boca y Yipio.
Mientras avanza el reality, Charlotte parece consolidar un espacio propio dentro del juego, donde ya comenzó a ganar protagonismo entre sus compañeros.