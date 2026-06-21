Tecnología, prevención y ciberdelito

"Es más barato vulnerar a una persona que a un sistema": las claves detrás del auge de las estafas digitales

Especialistas en seguridad informática analizaron el crecimiento de los fraudes digitales, las nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial y las herramientas que pueden ayudar a proteger datos personales y empresariales. La actividad se realizó en DEMOS y convocó a un público interesado en comprender uno de los delitos que más crece en la actualidad.