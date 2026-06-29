Un amplio despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) en el barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe culminó con la detención de una joven y el secuestro de estupefacientes, en el marco de una causa que inicialmente investigaba distintos hechos de violencia.
En el marco de una investigación por hechos de violencia detuvieron a una joven con droga
El procedimiento fue realizasdo por la Policía de Investigaciones en barrio El Pozo. La mujer detenida tiene 22 años y tenía en su vivienda frascos con marihuana, entre otros elementos.
Los procedimientos, bajo las directivas del fiscal Dr. Marcelo Nessier, se concentraron en el asentamiento Los Alisos, del otro lado del terraplén, contra la Laguna Setúbal.
Sorpresa
La investigación penal preparatoria se originó a raíz de una denuncia por lesiones y amenazas.
Tras diversas tareas de campo e inteligencia, el personal de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, logró reunir los elementos probatorios suficientes para que la Justicia otorgara las órdenes de allanamiento.
Sin embargo, al irrumpir en las viviendas señaladas, los uniformados se encontraron con un escenario que excedía la denuncia inicial.
Droga
Durante las requisas, los efectivos lograron incautar elementos de interés para la causa y material vinculado a la presunta comercialización de estupefacientes: 10 frascos que contenían un total de 164 gramos de marihuana, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido y un teléfono celular que será peritado en las próximas horas.
Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a una mujer identificada por sus iniciales como B.M.P., de 22 años.
La joven fue trasladada y quedó inmediatamente a disposición del fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien determinará su situación procesal ante las nuevas evidencias halladas.