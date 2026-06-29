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Imputaron a "Pistolón" Perezlindo por robos y su espectacular fuga de la Comisaría 14ta

Tras ser recapturado en un operativo cerrojo en San José del Rincón la semana pasada, el joven de 26 años asistió este lunes a la audiencia imputativa en los tribunales de la capital provincial.

"Pistolón" permaneció prófugo durante una semana."Pistolón" permaneció prófugo durante una semana.
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La saga judicial de Matías Ezequiel Perezlindo, conocido en el corredor costero como "Pistolón", sumó este lunes un nuevo capítulo en los tribunales santafesinos.

Luego de haber protagonizado una polémica evasión y permanecer prófugo durante siete días, el delincuente de 26 años fue imputado ante el juez Leandro Lazzarini

fiscal Omar De Pedro. Foto: Guillermo Di SalvatoreInvestiga el fiscal De Pedro. Foto: Guillermo Di Salvatore

La audiencia se realizó este lunes por la mañana. El fiscal a cargo de la investigación es Omar De Pedro, quien en conferencia de prensa señaló que “Pistolón” no solo es investigado por su fuga, sino por una seguidilla de delitos contra la propiedad cometidos en la misma madrugada en la que había sido detenido inicialmente.

Robos, detención y fuga

Durante la audiencia, el fiscal detalló los delitos atribuidos, que se concentraron en las primeras horas del pasado 16 de junio en jurisdicción de la costa. "Concretamente le atribuimos tres hechos, delitos contra la propiedad y la evasión de cuando lo habían privado de libertad", señaló De Pedro.

La reconstrucción fiscal ubica el primer hecho delictivo minutos después de la 1 de la mañana de aquel martes; el segundo, alrededor de las 3, y finalmente la fuga de la Comisaría 14ta a las 6.55.

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"Pistolón" había sido aprehendido inicialmente cerca del Callejón Vergara por resistencia a la autoridad y robo. Sin embargo, mientras se realizaba el relevo de guardia y el traspaso de las esposas reglamentarias, el delincuente forcejeó con el personal policial y escapó hacia el sector posterior de la dependencia, ganando la calle con una de las esposas aún colocada en su muñeca derecha.

Un dato relevante aportado por la fiscalía es que, en los robos previos a la fuga, Perezlindo no habría actuado solo. "Hemos atribuido la coautoría en los hechos contra la propiedad que estamos imputándole", explicó De Pedro, y comunicó que existen registros fílmicos que están siendo cotejados para fortalecer la evidencia.

Antecedentes varios

El perfil de Perezlindo no es nuevo para la justicia ni para los vecinos de San José del Rincón y Colastiné. Con un historial que incluye condenas previas por amenazas calificadas y violaciones sistemáticas de restricciones judiciales, su situación procesal es extremadamente frágil.

Esta acumulación de sentencias anteriores es, precisamente, el mayor obstáculo para que el imputado recupere la libertad en el corto o mediano plazo. Al respecto, De Pedro explicó que “cuando alguien tiene una condena dentro de los últimos diez años, cualquier pena que le pueda tocar por estos delitos va a ser siempre prisión efectiva".

La audiencia se realizó este lunes por la mañana.La audiencia se realizó este lunes por la mañana.

Perezlindo cuenta con varias condenas recientes por delitos de distinto tenor, principalmente contra la propiedad.

Pedido de prisión

El martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se discutirá la prisión preventiva. Dado que el imputado ya demostró su voluntad de eludir la justicia al permanecer oculto durante una semana en los bañados y zonas de terraplén hasta su captura en una vivienda de la zona del arroyo Ubajay, el riesgo de fuga será un argumento central.

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"Yo soy optimista", concluyó De Pedro respecto al pedido de que Perezlindo continúe el proceso bajo encierro preventivo.

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