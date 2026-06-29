Un camionero fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de agredir a efectivos policiales durante un control vial. El procedimiento se desarrolló en la ciudad de Bell Ville, donde además se secuestraron elementos de interés para la causa.
Detuvieron a un camionero en Córdoba por conducir alcoholizado y agredir a la Policía
Un operativo en la ciudad de Bell Ville terminó con la aprehensión de un chofer que presentaba signos de intoxicación y reaccionó con violencia ante los efectivos.
El hecho ocurrió este domingo, cuando personal policial detectó que un camión realizaba maniobras peligrosas en la vía pública. Al interceptarlo, los agentes advirtieron que el conductor presentaba signos de agresividad y posibles indicios de intoxicación alcohólica.
Maniobras peligrosas
Según informaron fuentes del operativo, el vehículo fue detenido luego de que se observara una conducción irregular. Al ser identificado, el chofer reaccionó de manera violenta y se resistió al procedimiento policial.
En ese contexto, se produjeron momentos de tensión hasta que los efectivos lograron contener la situación y avanzar con el control correspondiente.
Alcoholemia positiva
Tras varios minutos, se concretó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. El alcoholímetro registró 2,70 gramos por litro de alcohol en sangre.
Si bien el conductor profesional no se encuentra alcanzado por la misma regulación de alcohol cero estricta para conductores particulares en algunos casos, en la provincia de Córdoba rige la ley de Alcohol Cero al volante, lo que agrava la situación del infractor.
Secuestro de elementos
Durante la inspección del camión, la Policía procedió al secuestro de distintos elementos que podrían ser relevantes para la investigación.
Entre ellos se encontraron bebidas alcohólicas y un arma blanca, según indicaron las autoridades intervinientes.
El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.