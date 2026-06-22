Ruta 11

Reconquista: perdió el control de su vehículo, volcó y registró más de cuatro veces el límite permitido de alcohol

Un automóvil volcó durante la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura de la estación de servicio Axion de Reconquista. Tras el siniestro, el conductor fue asistido por personal de emergencias y sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido para conducir.