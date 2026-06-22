Un importante siniestro vial se registró durante la tarde del sábado en la ciudad de Reconquista, cuando un automóvil volcó sobre la Ruta Nacional Nº 11, generando un amplio operativo de emergencia que involucró a personal policial, servicios de salud, inspectores municipales y bomberos voluntarios.
Reconquista: perdió el control de su vehículo, volcó y registró más de cuatro veces el límite permitido de alcohol
Un automóvil volcó durante la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura de la estación de servicio Axion de Reconquista. Tras el siniestro, el conductor fue asistido por personal de emergencias y sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido para conducir.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:50, frente a la estación de servicio Axion ubicada sobre el principal corredor vial que atraviesa la ciudad. La situación fue reportada al sistema de emergencias 911, que de inmediato movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico hacia el lugar.
Al arribar, los agentes constataron que un Volkswagen Suran de color blanco había protagonizado un vuelco por causas que aún se intentan establecer.
Amplio despliegue de emergencia
Como consecuencia del accidente, se activó un importante operativo de asistencia y prevención en la zona para garantizar la seguridad del tránsito y atender al conductor involucrado.
En el lugar trabajaron profesionales del servicio de emergencias 107, efectivos policiales de distintas dependencias y personal de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y control de la situación.
Las primeras actuaciones permitieron identificar al conductor como un hombre de 50 años domiciliado en la ciudad de Reconquista.
Si bien el vehículo sufrió importantes daños materiales producto del vuelco, las autoridades no informaron la participación de terceros ni la existencia de otros vehículos involucrados en el hecho.
El resultado de la alcoholemia
Tras el siniestro, inspectores municipales realizaron las actuaciones correspondientes y llevaron adelante un control de alcoholemia al conductor en el Hospital Central de Reconquista.
El examen arrojó un resultado de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación considerada elevada y que supera ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente para la conducción de vehículos.
El dato quedó incorporado a las actuaciones administrativas y judiciales iniciadas a raíz del accidente.
Investigación para determinar las causas
Mientras avanzan las actuaciones de rigor, las autoridades trabajan para establecer la mecánica del vuelco y determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.
El hecho volvió a poner en agenda los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito graves en rutas y zonas urbanas.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán evaluar las responsabilidades correspondientes y completar la reconstrucción de lo ocurrido durante la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional Nº 11.
Afortunadamente, el episodio no involucró a otros vehículos ni derivó en consecuencias mayores, aunque generó preocupación entre quienes transitaban por uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad.