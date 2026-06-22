En una acción orientada a fortalecer el acceso ciudadano a las instituciones democráticas y preservar el patrimonio documental de la provincia, El Litoral realizó la donación de ejemplares de la Constitución de la Provincia de Santa Fe reformada en 2025 al Museo de la Constitución, uno de los espacios culturales y educativos más emblemáticos de la capital provincial.
El Litoral donó ejemplares de la nueva Constitución de Santa Fe al Museo de la Constitución
Un aporte para preservar la memoria institucional y que la Carta Magna provincial llegue a toda la comunidad, cada vez que realicen una visita por el museo, especialmente las instituciones educativas.
La iniciativa busca poner al alcance de santafesinos y visitantes el texto que regirá la vida institucional de la provincia tras el histórico proceso de reforma constitucional concretado en 2025, mediante el cual se actualizaron e incorporaron derechos, garantías y herramientas de participación ciudadana acordes a los desafíos del presente.
La Constitución es mucho más que una norma jurídica. Es el acuerdo fundamental sobre el que se organiza la convivencia democrática, define derechos y responsabilidades y proyecta los valores que una sociedad decide sostener para su futuro. Por eso, acercarla a la ciudadanía y garantizar su difusión constituye una tarea de profundo valor cívico.
En ese camino, el Museo de la Constitución cumple un papel central. Ubicado en la ciudad que fue cuna de la organización institucional argentina, el espacio se ha consolidado como un ámbito de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre la historia constitucional del país y de la provincia. Desde su inauguración, el museo trabaja para mantener viva la memoria democrática y promover el conocimiento de los procesos que dieron forma a nuestras instituciones.
La donación realizada por El Litoral se inscribe en una tradición de compromiso con la comunidad y con la difusión de contenidos de interés público. A lo largo de sus más de cien años de historia, el medio ha acompañado los principales acontecimientos políticos, sociales e institucionales de la región, contribuyendo al debate democrático y al acceso de la ciudadanía a información de calidad.
La entrega de estos ejemplares representa también una manera de acompañar el trabajo cotidiano que desarrollan las instituciones locales para fortalecer la educación cívica y la participación ciudadana. En un contexto de transformaciones sociales y tecnológicas, conocer la Constitución continúa siendo una herramienta indispensable para ejercer plenamente los derechos y comprender el funcionamiento del sistema democrático.
Con esta acción, El Litoral reafirma su vocación de servicio público y su compromiso permanente con la comunidad santafesina, impulsando iniciativas que contribuyan a preservar la memoria institucional, promover la formación ciudadana y acercar los grandes temas de la vida democrática a cada vecino.
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