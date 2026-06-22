El Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista emitió un duro comunicado en el que expresó su malestar por la decisión del Ejecutivo municipal de no abonar el medio aguinaldo antes del Día del Padre, situación que, según señaló, afecta a unas 1.800 familias de trabajadores.
Municipales de Reconquista reclamaron el adelanto del aguinaldo y apuntaron contra el Ejecutivo
El gremio se mostró contrariado por la medida que afecta a 1.800 trabajadores. El municipio anunció que el SAC será abonado el 26 de junio.
La organización sindical manifestó su “profundo pesar y mucha indignación” por la falta de pago del Sueldo Anual Complementario antes de la celebración del domingo.
Desde el gremio sostuvieron que históricamente el aguinaldo se abonaba antes de esta fecha especial y remarcaron que la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal priva a muchas familias de un alivio económico esperado.
“No se trata de un número en un expediente. Se trata de padres y familias que no tendrán el almuerzo que esperaban, por una decisión política”, expresaron. Asimismo, destacaron el trabajo cotidiano que realizan los empleados municipales en distintas áreas de la ciudad y cuestionaron la presunta falta de sensibilidad de la gestión local.
“Es la dignidad de quienes barren las calles, atienden los Centros de Cuidados Infantiles, arreglan los caminos y sostienen el Estado municipal con su esfuerzo diario, la que hoy queda pisoteada por esta decisión”, indicaron.
Plazos legales
El sindicato reconoció que el pago del aguinaldo se realizará dentro de los plazos legales establecidos, pero sostuvo que adelantarlo hubiera significado un gesto hacia los trabajadores. “El intendente sabe que el aguinaldo corresponde por ley y que el pago se hará dentro de los tiempos legales, pero también sabe que adelantarlo era un acto de sensibilidad”, señalaron.
Según el documento difundido, el gremio mantuvo negociaciones hasta último momento con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiera adelantar el pago, aunque finalmente no hubo resultados positivos.
En el tramo final, los representantes sindicales lanzaron una fuerte crítica política: “Mientras la casta política disfruta del Día del Padre, los trabajadores guardaremos en nuestra memoria quién fue el autor de tan triste día”.
Finalmente, reclamaron mayor consideración hacia los empleados municipales y sus familias, concluyendo con una contundente consigna: “Por la dignidad de los trabajadores, por el respeto a nuestras familias: ¡ya basta de postergar la decencia!”.
Como contraste, la mayoría de los municipios de la región ya cumplieron, en junio, con la obligación de abonar los aguinaldos de mitad de año.
“Decisión política”
En este contexto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Andrea Paz, no ahorró críticas contra la gestión del intendente de Vallejos durante una asamblea realizada tras conocerse la inesperada novedad. «Tenemos que decirles la realidad, este domingo no vamos a tener un centavo en nuestras cuentas porque hay una decisión política tomada», expresó ante sus pares, a los que representa.
Paz, que además integra la conducción provincial del gremio municipal, señaló que la decisión fue exclusivamente política y responsabilizó directamente al mandatario local por la situación.
La dirigente afirmó que había fondos para avanzar con, al menos, un anticipo del aguinaldo, aunque finalmente esa alternativa no prosperó, y enlazó la determinación del municipio con políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional.
En esa misma línea, vaticinó que el conflicto podría escalar en la semana próxima y puso sobre la mesa supuestos incumplimientos del Ejecutivo en materia de reconocimientos laborales de diversa índole.
«Si no nos respetan como trabajadores, vamos a seguir denunciando todo lo que están incumpliendo», señaló, para enseguida pronunciar una frase subida de tono desde lo institucional: “Los trabajadores podemos acompañar una gestión, pero también podemos tumbar una gestión”.
En una semana
En medio de la polémica generada por el reclamo del Sindicato de Trabajadores Municipales, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista, Matías Masat, confirmó que el próximo viernes 26 de junio estará depositada y acreditada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2026 para todo el personal municipal.
En declaraciones al programa Vía Libre, el funcionario explicó que el Ejecutivo local viene trabajando desde hace meses en la planificación financiera de los períodos más exigentes del año.
“Estuvimos diagramando y programando financieramente los dos meses del año que son críticos, en el sentido de que tenés la erogación corriente de sueldo y después tenés que tener previsto el pago del aguinaldo. Como lo teníamos previsto para el mes de junio, dentro del término de ley e incluso unos días antes, para el viernes 26 de junio va a estar depositado y acreditado el aguinaldo correspondiente a la primera cuota del año 2026”, afirmó.
Masat precisó que el beneficio alcanzará tanto al personal de planta permanente como a los trabajadores no permanentes de la administración municipal.
$ 1.500 millones
El secretario de Hacienda detalló que la liquidación del aguinaldo demandará una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos. “En este caso van a ser casi 1.500 millones de pesos porque el aguinaldo corresponde al mejor sueldo que tiene el empleado dentro del semestre”, explicó.
En tanto, indicó que al sumar esta cifra a los aproximadamente $2.940 millones destinados al pago de salarios, el desembolso total de junio rondará los $4.500 millones.
“Junio y diciembre son dos meses muy calientes para las arcas municipales y hay que tener la previsión con mucha anticipación para poder hacer frente en término y en forma”, sostuvo.
74 % del presupuesto
Durante la entrevista, Masat también brindó datos sobre la estructura de gastos del municipio. Según indicó, durante la ejecución presupuestaria de 2025 el gasto en personal representó el 74,2 % del total de las erogaciones municipales, es decir, casi tres cuartas partes del presupuesto.
Por último, el funcionario advirtió sobre las dificultades que enfrentan las finanzas locales debido a la disminución de los recursos provenientes de la Nación. “La coparticipación nacional cayó alrededor de un 30% en términos reales”, señaló.
En ese contexto, recordó que uno de los principales ingresos propios del municipio, el Derecho de Registro e Inspección (DReI), registró un crecimiento significativo y contribuye a sostener el funcionamiento de la administración local frente al escenario económico actual.