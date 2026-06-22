En Plaza Independencia

Vera celebró el Día de la Bandera con la tradicional promesa de lealtad de alumnos de cuarto grado

Alumnos de cuarto grado de las escuelas del distrito Vera participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera en Plaza Independencia. La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades, docentes, familias y veteranos de la Guerra de Malvinas, estuvo cargada de emoción y reflexión sobre los valores que representa uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional.