La Plaza Independencia de Vera fue escenario de una de las ceremonias más significativas del calendario escolar argentino: la Promesa de Lealtad a la Bandera. Allí, alumnos de cuarto grado de las escuelas del distrito participaron de un acto cargado de emoción, patriotismo y sentido de pertenencia, acompañados por sus docentes, familias y autoridades locales.
Vera celebró el Día de la Bandera con la tradicional promesa de lealtad de alumnos de cuarto grado
Alumnos de cuarto grado de las escuelas del distrito Vera participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera en Plaza Independencia. La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades, docentes, familias y veteranos de la Guerra de Malvinas, estuvo cargada de emoción y reflexión sobre los valores que representa uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional.
La ceremonia fue presidida por la intendente Paula Mitre y contó con la presencia del senador provincial Osvaldo Sosa, el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, el jefe de la Unidad Regional XIX, Eduardo Arias, integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de instituciones educativas de la ciudad.
En una jornada de clima agradable y con una amplia participación de la comunidad, los estudiantes se convirtieron en los principales protagonistas al asumir públicamente su compromiso con los valores que representa la enseña nacional.
Veteranos de Malvinas protagonizaron el momento más emotivo
Uno de los instantes más significativos de la ceremonia fue la toma de la promesa de lealtad, que estuvo a cargo de los veteranos de la Guerra de Malvinas Nicolás Martínez y Gustavo Díaz.
Su presencia aportó un profundo simbolismo al acto, vinculando a las nuevas generaciones con una de las páginas más trascendentes de la historia argentina reciente.
Durante la lectura de la fórmula de promesa, los excombatientes recordaron que la Bandera Nacional es mucho más que un símbolo patrio, ya que representa la historia, la identidad y los ideales que guiaron la construcción del país.
Asimismo, transmitieron a los alumnos un mensaje centrado en valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto por los demás, la solidaridad y la importancia de construir una sociedad más justa a través de las acciones cotidianas.
Un homenaje a Manuel Belgrano y a los valores que dejó como legado
El mensaje alusivo a la fecha estuvo a cargo de Alfredo Centis, director de la Escuela Nº 442 "Manuel Belgrano", quien recordó la figura del creador de la Bandera y destacó su compromiso con la construcción de una nación independiente.
Durante su discurso, resaltó el esfuerzo y la vocación de servicio de Belgrano, señalando que dedicó su inteligencia, trabajo y recursos personales al desarrollo de un país que imaginaba libre, justo y próspero.
También remarcó que el prócer asumió responsabilidades fundamentales en momentos decisivos de la historia nacional, siempre guiado por el interés colectivo y el bienestar de la comunidad.
Finalmente, invitó a los presentes a tomar su ejemplo como inspiración para actuar con responsabilidad, compromiso y amor por la Patria en la vida cotidiana.
Una jornada de emoción, identidad y participación
La ceremonia incluyó además una invocación religiosa a cargo del párroco Carlos Degiusti y la entrega de diplomas de reconocimiento a cada una de las instituciones educativas participantes.
Uno de los momentos más coloridos se produjo cuando cientos de pequeñas banderas argentinas fueron distribuidas entre los alumnos, quienes las agitaron durante el acto, generando una imagen cargada de simbolismo y emoción frente al monumento patrio.
La jornada dejó postales de orgullo, alegría y reflexión, con los niños como protagonistas de un compromiso que trasciende el acto escolar y se proyecta hacia su formación como ciudadanos.
En cada promesa pronunciada, en cada bandera levantada y en cada aplauso de las familias presentes quedó reflejado el valor de una tradición que año tras año renueva el vínculo de las nuevas generaciones con la historia, los símbolos y los ideales que forman parte de la identidad argentina.