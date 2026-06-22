Más de $1.000 millones de inversión

Ceres ejecuta obras clave para mejorar la conectividad y recuperar su principal plaza

La ciudad de Ceres avanza con dos importantes proyectos de infraestructura urbana: la pavimentación de avenidas estratégicas para la conectividad y el acceso a establecimientos educativos, y la remodelación integral de la Plaza Independencia. Las intervenciones representan una inversión superior a los 1.000 millones de pesos y buscan mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.