La ciudad de Ceres atraviesa una etapa de importantes transformaciones urbanas con la ejecución simultánea de obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y recuperar uno de sus espacios públicos más representativos.
Ceres ejecuta obras clave para mejorar la conectividad y recuperar su principal plaza
La ciudad de Ceres avanza con dos importantes proyectos de infraestructura urbana: la pavimentación de avenidas estratégicas para la conectividad y el acceso a establecimientos educativos, y la remodelación integral de la Plaza Independencia. Las intervenciones representan una inversión superior a los 1.000 millones de pesos y buscan mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.
Actualmente se desarrollan trabajos de pavimentación en dos corredores estratégicos de la ciudad y la puesta en valor de la Plaza Independencia, proyectos que en conjunto superan los 1.000 millones de pesos de inversión.
Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras urbanas orientado a optimizar la circulación, fortalecer la accesibilidad y generar espacios más seguros y funcionales para los vecinos.
Pavimentación para mejorar la conectividad
Uno de los proyectos más avanzados corresponde a la pavimentación de las avenidas Italia y Bernardo de Irigoyen, dos arterias fundamentales para la movilidad urbana y el acceso a distintos sectores de la ciudad.
La obra contempla la ejecución de más de 11.000 metros cuadrados de calzada de hormigón y registra actualmente un avance cercano al 30 por ciento.
En avenida Italia los trabajos se desarrollan entre avenida Sargento Cabral y avenida Jujuy, abarcando diez cuadras y una superficie de 7.202 metros cuadrados. En tanto, sobre bulevar Bernardo de Irigoyen la intervención comprende seis cuadras, entre avenida Blas Parera y avenida Echagüe, cubriendo una superficie superior a los 4.100 metros cuadrados.
La mejora permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal, además de garantizar mejores condiciones de accesibilidad en sectores vinculados a la actividad educativa y comunitaria, especialmente durante períodos de lluvias.
La Plaza Independencia inicia un proceso de recuperación integral
Paralelamente avanza la remodelación de la Plaza Independencia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad y tradicional punto de encuentro para los vecinos.
El proyecto busca recuperar la identidad arquitectónica del lugar mediante una intervención integral que incluye la renovación de veredas internas y perimetrales, la instalación de nuevas luminarias y la incorporación de mobiliario urbano moderno.
La obra, que actualmente presenta un avance cercano al 10 por ciento, también apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de uso del espacio, generando un entorno más seguro y confortable para actividades recreativas, culturales y sociales.
Ubicada frente a la Iglesia Católica y en pleno corazón de la ciudad, la plaza constituye uno de los principales espacios de convivencia comunitaria, por lo que su renovación representa una intervención de alto impacto urbano.
Una inversión que apuesta al desarrollo urbano
Las obras en ejecución representan una de las inversiones más importantes en infraestructura urbana de los últimos años para la ciudad.
La pavimentación de las avenidas cuenta con una inversión superior a los 760 millones de pesos, mientras que la puesta en valor de la Plaza Independencia supera los 242 millones de pesos.
Más allá de los montos involucrados, los proyectos apuntan a mejorar aspectos centrales de la vida cotidiana de los vecinos, como la transitabilidad, la seguridad vial, el acceso a instituciones educativas y la calidad de los espacios públicos.
Con el avance de estas intervenciones, Ceres suma infraestructura urbana que contribuirá a fortalecer su desarrollo, mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y ofrecer espacios renovados para el encuentro y la recreación de la comunidad.