Granja Educativa del Parque Regional

Cuatro años sembrando conciencia ambiental y aprendizaje en Villa Gobernador Gálvez

La jornada también incluyó actividades vinculadas a la astronomía, la observación de aves, la fotografía experimental, recorridas guiadas por la Reserva Natural y la presentación de “Cuchara, la payasa ambientalista”, uno de los espectáculos más convocantes de la tarde.