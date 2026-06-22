La Granja Educativa del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez cumplió cuatro años desde su inauguración y lo celebró con una jornada especial que convocó a numerosas familias de la ciudad y la región. Entre actividades recreativas, propuestas educativas, espectáculos y recorridos en contacto con la naturaleza, el predio volvió a convertirse en un punto de encuentro para grandes y chicos.
Cuatro años sembrando conciencia ambiental y aprendizaje en Villa Gobernador Gálvez
La jornada también incluyó actividades vinculadas a la astronomía, la observación de aves, la fotografía experimental, recorridas guiadas por la Reserva Natural y la presentación de “Cuchara, la payasa ambientalista”, uno de los espectáculos más convocantes de la tarde.
Durante la tarde, los visitantes pudieron disfrutar de los espacios tradicionales que forman parte de la identidad de la Granja, como el animalario, la matera, la zaranda, la huerta y el vivero, además de nuevas propuestas especialmente organizadas para la celebración.
La jornada también incluyó actividades vinculadas a la astronomía, la observación de aves, la fotografía experimental, recorridas guiadas por la Reserva Natural y la presentación de “Cuchara, la payasa ambientalista”, uno de los espectáculos más convocantes de la tarde.
Un proyecto que creció junto a la comunidad
Desde su puesta en funcionamiento, la Granja Educativa se consolidó como un espacio de aprendizaje, recreación y conciencia ambiental. Año tras año, miles de estudiantes y familias participan de sus actividades, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza y promoviendo prácticas sustentables.
La coordinadora de Educación municipal, Yamila Novo, destacó la importancia que el proyecto tiene para la ciudad y recordó que se trata de una iniciativa que combina contenidos pedagógicos con experiencias lúdicas.
"Este espacio tiene un valor muy importante para Villa Gobernador Gálvez. Es un proyecto que desarrollamos para acompañar a las instituciones educativas durante la semana y que también abre sus puertas a las familias durante los fines de semana", expresó.
Asimismo, resaltó la incorporación de nuevas propuestas, entre ellas la Biblioteca Móvil, un espacio que busca fomentar la lectura en contacto con el entorno natural.
Una celebración con múltiples experiencias
El aniversario permitió mostrar la diversidad de actividades que actualmente ofrece la Granja. Además de los dispositivos permanentes, se sumaron propuestas especiales desarrolladas junto a distintas instituciones y equipos de trabajo.
La coordinadora de la Granja, Carolina Álvarez, explicó que la celebración reunió múltiples experiencias orientadas a despertar la curiosidad y el interés de los visitantes.
Entre ellas se destacaron las actividades articuladas con el Museo Malatesta, las caminatas interpretativas por la Reserva Natural, los talleres de astronomía, la observación de aves y los espacios de fotografía experimental, iniciativas que permitieron acercar el conocimiento científico y ambiental de una manera participativa y accesible.
La variedad de propuestas reflejó el espíritu que caracteriza al espacio: aprender a través de la experiencia directa, el juego y el contacto con el ambiente.
Educación ambiental para todas las edades
Más allá de las actividades recreativas, la Granja Educativa desarrolla durante todo el año una intensa agenda destinada a instituciones escolares de distintos niveles.
Para los más pequeños, la propuesta "Desde la raíz" invita a descubrir la naturaleza mediante experiencias sensoriales relacionadas con la tierra, los animales, la cocina y los sonidos.
En el nivel primario, los estudiantes participan de programas adaptados a cada etapa. Mientras el primer ciclo explora fenómenos naturales, ecosistemas y constelaciones a través de "Científicos ocasionales", el segundo ciclo trabaja sobre la relación entre sociedad y ambiente mediante la propuesta "Ciudadanos ambientales".
Los alumnos de séptimo grado participan de "Valorando lo común", una iniciativa que promueve la reflexión sobre el ambiente, la memoria y la participación ciudadana. En tanto, para el nivel secundario se desarrolla "Identidades: un paseo conmovedor", una experiencia que invita a pensar la construcción de la identidad y las distintas formas de comprender el mundo a partir del contacto con la naturaleza.
A cuatro años de su apertura, la Granja Educativa del Parque Regional continúa consolidándose como uno de los espacios educativos y recreativos más importantes de Villa Gobernador Gálvez, combinando educación, ambiente y participación comunitaria en un entorno que crece junto a las nuevas generaciones.