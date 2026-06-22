Las tareas de reactivación y finalización de 52 viviendas en la ciudad de Casilda ya se encuentran en marcha, luego de la firma de los acuerdos institucionales entre el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y el Municipio local.
Casilda: avanzan las obras para finalizar 52 viviendas con financiamiento provincial
Durante una recorrida por el predio, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de retomar proyectos de vivienda que habían quedado inconclusos y señaló que el objetivo es concluir las obras en un plazo estimado de un año para su posterior adjudicación.
El proyecto contempla la culminación de unidades habitacionales que formaban parte de programas federales y cuya ejecución había quedado interrumpida durante 2023. La inversión será afrontada íntegramente con recursos provinciales y permitirá avanzar en una solución habitacional para decenas de familias de la ciudad.
Durante una recorrida por el predio, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de retomar proyectos de vivienda que habían quedado inconclusos y señaló que el objetivo es concluir las obras en un plazo estimado de un año para su posterior adjudicación.
Además, remarcó la necesidad de garantizar continuidad en los trabajos y previsibilidad para las empresas constructoras, con el propósito de concretar proyectos que representan una respuesta a la demanda habitacional existente en distintas localidades santafesinas.
Por su parte, el intendente de Casilda, Guillermo Franchella, valoró el avance de la iniciativa y señaló que la finalización de las viviendas permitirá ampliar las oportunidades de acceso a la casa propia para familias de la ciudad.
Asimismo, confirmó la participación activa del municipio en la ejecución de obras complementarias de infraestructura, entre ellas cercos perimetrales, conexiones de agua potable y cloacas donde exista factibilidad técnica, además de la colaboración con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para el desarrollo del tendido eléctrico necesario para el futuro barrio.
Distribución de las viviendas
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que el proyecto comprende 52 unidades distribuidas en tres sectores de la ciudad.
Del total, 36 viviendas se ubican en la manzana Nº 55, delimitada por las calles San Luis, Sargento Cabral, La Rioja y Chile; otras 11 se encuentran en la manzana Nº 18, sobre calle Dante Alighieri entre Alvear y bulevar Argentino; mientras que las cinco restantes están emplazadas en la manzana Nº 71, sobre calle Alvear y bulevar Villada. Dos de estas últimas fueron diseñadas con criterios de accesibilidad.
Según detalló el funcionario, la obra presenta actualmente un avance cercano al 30 % y demandará una inversión superior a los 2.600 millones de pesos. También adelantó que, cuando los trabajos alcancen aproximadamente el 80 % de ejecución, se iniciará el proceso de inscripción para los futuros beneficiarios mediante el Registro Digital de Vivienda.
Características de las unidades
Las viviendas corresponden a un modelo compacto de dos dormitorios, con una superficie de 63,97 metros cuadrados. Cada unidad cuenta con cocina-comedor integrada, baño, lavadero exterior y patio.
El proyecto se complementa con la ejecución de infraestructura básica, incluyendo cordón cuneta, alumbrado público, red eléctrica, agua potable, sistema cloacal y provisión de gas envasado, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para la habitabilidad del nuevo desarrollo urbano.