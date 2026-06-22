Sur santafesino

Casilda: avanzan las obras para finalizar 52 viviendas con financiamiento provincial

Durante una recorrida por el predio, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de retomar proyectos de vivienda que habían quedado inconclusos y señaló que el objetivo es concluir las obras en un plazo estimado de un año para su posterior adjudicación.